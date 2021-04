HÜTTLINGEN «Gemeinde hat jemanden verdient, der sich voll und ganz für sie einsetzen kann»: Florian Ibig sagt nach vier Jahren als Gemeindepräsident Adieu Florian Ibig zieht die Notbremse: Vier Jahre Gemeindepräsident und insgesamt acht Jahre im Gemeinderat sind genug. Der 45-jährige Unternehmensberater will sich auf sein Treuhandbüro und seine Familie konzentrieren. Am Sonntag endet die Eingabefrist für die Ersatzwahl.

Die Thurtalgemeinde mit den Ortsteilen Hüttlingen (im Vordergrund) und Mettendorf (im Hintergrund). Bild: Donato Caspari (Hüttlingen,

28. November 2018)

Fast sang- und klanglos. So wäre Florian Ibig beinahe von der politischen Bildfläche verschwunden. Denn der Hüttlinger Gemeindepräsident gibt sein Amt per Ende Mai nach vier Jahren ab, wie inmitten einer versteckten Nachricht im aktuellen «Thurblick» steht. Demnach ersetzt eine Urnenabstimmung am 13. Juni die im Mai geplante Gemeindeversammlung zur Genehmigung der Jahresrechnung, was sich für eine Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums anbiete. Und weiter: «Die Verabschiedung von Florian Ibig wird bei der nächsten möglichen Versammlung erfolgen.»

Warum aber tritt ein 45-jähriger Gemeindepräsident zurück, der seit insgesamt acht Jahren im Gemeinderat mitgearbeitet hat? «Die Arbeitslast war zu gross, und ich will mich auf meinen Beruf konzentrieren», sagt der selbstständige Unternehmensberater. Die derzeitige Situation fordere ihm zu viel Kraft ab, was auch mit Corona zu tun habe. Ibig sagt:

«Hüttlingen hat jemanden verdient, der sich voll und ganz für die Gemeinde einsetzen kann.»

Florian Ibig, Gemeindepräsident Hüttlingen (2017 bis 2021). Bild: Samuel Koch

Deshalb hat der Vater von drei Kindern Anfang Jahr den Gemeinderat über seinen baldigen Rücktritt informiert, damit im Sommer ein nahtloser Übergang möglich ist. Für eine Erhöhung des Pensums von aktuell 30 Prozent plädiert Ibig nicht, obwohl das Amt als Gemeindepräsident in der Thurtalgemeinde mit den vier Ortsteilen Hüttlingen, Mettendorf, Eschikofen und Harenwilen mit 840 Einwohnern viel Flexibilität erfordere. Gerade am Anfang sei es schwierig, sich ein Netzwerk aufzubauen, gibt Ibig der möglichen Nachfolge einen Tipp. Und es wäre von Vorteil, wenn jemand beruflich nicht so stark eingespannt wäre, wie er aktuell. Das Amt biete viel Interessantes, mit Aufgaben aus dem breitgefächerten Spektrum.

Gemachtes Nest für die Nachfolge

Zur Lobeshymne stimmt Ibig an, wenn er an seine funktionierende Gemeinde denkt: mit einem Gemeinderat, in der jeder Verantwortung trage, einer Verwaltung mit erfahrenen und kompetenten Mitarbeitenden sowie einer Bevölkerung, die zugleich kritisch ist, sich aber auch mit Argumenten überzeugen lässt. «Die Ausgangslage für einen Quereinsteiger ist perfekt», sagt Ibig. Das Schiff durchquere grad eine ruhige See. Wer es sich zutraue, könne sich auf die Brücke stellen und lernen. Zumindest einen Kandidaten ausserhalb des aktuellen Gemeinderates, woraus sich Brigitte Hascher bei fehlenden Alternativen interimistisch zur Verfügung gestellt hätte, gibt es. Derzeit werden aber noch Gespräche geführt. Und die Eingabefrist für Wahlvorschläge läuft noch bis am Sonntag, 18. April.

Höhepunkte in seiner Amtszeit bleiben für Ibig einige zurück, umgesetzte Millionen-Projekte wie die Entwässerung Bahnhofstrasse, die Sanierung der Mehrzweckhalle oder der Grundwasserschutz. Ibig sagt:

«Wir haben die Schulden aus dem Boden in die Bücher geholt.»

Nach der regelrechten Flut an Investitionen stünde jetzt der Abbau des Schuldenbergs im Zentrum, wofür die Gemeinde mit dem längst aufgegleisten Finanzplan und dem erhöhten Steuerfuss aufs Rechnungsjahr 2020 (von 54 auf 60 Prozent) auf Kurs sei. Deshalb konzentriert sich Hüttlingen jetzt darauf, nur noch dringende Investitionen zu tätigen. Ibig hofft: «Es ist möglich, dass wir ohne zweite Steuerfusserhöhung durchkommen.» Nur sind da die indefiniten Auswirkungen der Coronakrise noch nicht berücksichtigt.

Lehren gezogen aus Kritik wegen Nachtragskredite

An kritische Voten erinnert sich Ibig ebenfalls, gerade was das Thema Nachtragskredite betrifft. Es sei dem Gemeinderat immer darum gegangen, nachhaltig zu investieren. «Leider war nicht immer alles absehbar», sagt Ibig. Aber der Gemeinderat habe die Lehren daraus gezogen und «noch nie Geld des Ausgebens willen einfach ausgegeben». Ibig erinnert sich lieber ans Positive wie den Fortbestand der SBB-Haltestelle und sinniert über zukünftige Grossprojekte wie bevorstehende Überbauungen.

Darum darf sich dann Ibigs Nachfolge kümmern. Dass Ibig vorerst nicht verabschiedet wird, sei sekundär. «Schade ist, dass ich mich nicht von der Bevölkerung verabschieden und mich nicht für das Vertrauen bedanken kann», sagt er. Ab diesem Sommer kümmert er sich mit voller Kraft um seinen Beruf und seine Familie. «Ich will mehr für die Familie da sein, einfach Vater sein.» Und die verbleibende Freizeit verbringt er auf seinem «Gravel-Bike», einem geländegängigen Rennvelo.