Hüttlingen Applaus in der Manege: Kindergarten- und Primarschulkinder versuchen sich als Zirkusartisten Akrobatik, Zauberei und eine humorvolle Moderation: In Hüttlingen lädt der Circus Balloni zur Abendunterhaltung ein. Die Show liefern Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren.

Die Primarschulkinder von Hüttlingen zeigen ihren Eltern, was sie in einer Projektwoche beim Circus Balloni gelernt haben. Bild: Manuela Olgiati

Abendsonne vor dem Zirkuszelt, im Innern gehen die Scheinwerfer an. Dazu Zirkusmusik aus dem Lautsprecher. «Wir zeigen Ihnen nur das Beste vom Besten», hatte der Zirkusdirektor Daniel Aschwanden die Besucherinnen und Besucher begrüsst. Kinderzirkus wie ihn alle mögen.

Auf der grossen Wiese beim Schulhaus Hüttlingen steigen die Primarschulkinder in bunten Kostümen in die Manege. Gezeigt wird Akrobatik am Boden und auf Geräten, Feuerschlucker und Fakire beeindrucken die Besucher. Gross ist der Applaus. Nervenkitzel bei den Jongleuren und Trapezkünstlerinnen. Zauberer zeigen ihre Tricks und die Clowns halten humorvolle Szenen bereit.

Kinder lernen ihre Nummern im Nu

Viel Lob gibt es für das Balloniteam, die Besucher nicken zufrieden und eine Frau sagt: «Schön ist es.» Der Circus Balloni hat während einer Projektwoche die Kinder auf ihren grossen Auftritt vorbereitet. Daniel Aschwanden vom Circus Balloni sagt:

«Ich bin sehr stolz, was die Kinder grosses geleistet haben.»



Die Kinder haben im Nu ihre Nummern gelernt. Am Schluss der Vorstellung verabschieden die Artisten die Besucher vor dem Zelt mit den Worten: «Danke, dass sie zu üs in Zirkus cho sind.» Während einer Woche haben Kindergartenkinder und Primarschulkinder für ihren Auftritt in der Manege geübt. «Ich freue mich über dieses Miteinander, das im Spielen gut funktionierte», sagte der Hüttlinger Schulleiter Hansruedi Mächler. Es sei so gut gelungen, sogar besser, als dies manchmal im Schulalltag der Fall sei. Dieses Lob gibt Mächler an die Kinder weiter: «Ihr wart Spitze.»