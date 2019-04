Hühner legen farbige Eier Die Hühner von Noah Grossenbacher legen nicht nur weisse und braune Eier, sondern haben unterschiedliche braun- bis grüne Töne sowie hellbaue und rosarot schimmernde. Daniela Ebinger

Naturfärbung: Die bunte Eier-Palette wird von Noah Grossenbachers Hühnern ins Nest gelegt. (Bilder: Daniela Ebinger)

Eier von glücklichen Hühnern. Nein – nicht nur das, sondern Eier von vielfältigen, glücklichen Hühnern mit einem Farbenspektrum von weiss, über verschiedene braunen bis grünen Tönen sowie hellblauen und rosarot schimmernden. Diese sind nicht gefärbt. Nein – ganz natürlich so im Hühnerstall aus den Legenplätzen entnommen. Dies kann Noah Grossenbacher jeden Tag. «Man weiss nie, was für Farben es genau gibt», sagt der 16-Jährige. Doch das Farbenspiel und «tüfteln» macht ihm Freude.

Er kann sich noch gut erinnern, wie er vor über acht Jahren jeweils auf Besuch beim Nachbarn seines Cousins half, die Eier der Hühner auszunehmen. «Das faszinierte mich jedes Mal und ich wollte unbedingt eigene Hühner haben», sagt Noah. Doch sein Vater teilte die Begeisterung nicht sofort. «Er wollte nicht, dass die ganze Arbeit an der Mutter hängen bleibt», sagt Noah. Doch er sei hartnäckig geblieben und irgendwann musste auch sein Vater eingestehen, dass dies bestimmt nicht das schlechteste Hobby sein könnte.

Bruder baute einen Kükenstall

Nach gründlicher Planung baute der Vater mit seinen fünf Jungs im grossen Garten ein Hühnerhaus. «Wobei meine Brüder hauptsächlich beim Betonieren des Fundaments interessiert mitgeholfen haben», sagt Noah. Schon bald zogen die ersten sechs Hybridhühner mit unterschiedlichen Farben ein. Seine Mutter habe ihn in der ganzen Zeit stark unterstützt und begleitet. Füttern, Misten und das ganze Drumherum gebe schon einige Arbeit. Die «Misterei» sei früher nicht immer seine Lieblingsarbeit gewesen. «Aber meine Mutter hat mich immer erfolgreich motiviert», sagt Noah.

Die sechs Hühner seien sehr zahm gewesen. Nach vier Jahren starben die ersten. Zugleich absolvierte sein älterer Bruder die Selbstvertiefungsarbeit in der Oberstufe. Er baute dafür ein Kükenstall für zehn Tiere. Gerade zur richtigen Zeit für die Nachkommen der zuletzt noch vom Fuchs am helllichten Tag erwischte «alte Garde». «Das war in all den Jahren das einzige Mal, dass ein Fuchs zugeschlagen hat», sagt Noah.

Noah Grossenbacher mit seinen Hühnern. (Bild: Daniela Ebinger)

Mit dem Brüten setzte die Rivalität ein

Unter den Jungtieren der Rasse Welsumer waren zwei Hähne dabei. «Diese verstanden sich lange gut. Doch als die Hennen mit Brüten begannen, setzte die Rivalität ein», sagt der Lernende Fachangestellter Gesundheit. Die «Güggel» musste deswegen getrennt werden.

Acht Bibeli schlüpften damals vor drei Jahren von den eigenen Hennen. Noah bekam zudem von einer Bekannten der Mutter nochmals zehn Hühner. Der Platz wurde eng und so wurde ein Gartenhäuschen zum Hühnerstall umgebaut. Der Junge informierte sich fortlaufend übers Internet und tauscht sich mit erfahrenen Hühnerhaltern in seinem Umfeld über die Tiere, ihre Eier und die Haltung aus. Dabei las er im Netz über die verschiedenen Farben der Eier. «Das wollte ich ausprobieren», sagt er. Dafür besorgte er sich sogenannten «Blauleger» und Bibeli der Rasse Marans.

«Die Blauleger haben grünliche Eier und Maranser gehören zu den Hühnern, die dunkelbraune Eier legen»

Unter diesen Bibeli hatte er wiederum zwei Hähne. Er liess die aktiven Herren mit seinen «Blaulegehühnern» zusammen. «So entstanden die ersten olivgrünen Eier», erzählt Noah. Im Garten von Familie Grossenbacher leben mittlerweile über 50 Hennen und fünf Güggel in drei Gruppen. 35 bis 40 Eier können Noah und seine Familie täglich ausnehmen. Kein Ei gleicht dem andern. Abnehmer sind momentan hauptsächlich Bekannte, Dorfbewohner und Instagram-Follower. Es scheint, dass das Hobby eines kleinen achtjährigen Jungen die Leidenschaft der ganzen Familie geworden ist.

Denn vor dem Einfamilienhaus steht ein von der Mutter liebevoll verzierter kleiner Kühlschrank. Darin befinden sich die kleinen, naturbelassenen Schmuckstücke und sind für 50 Rappen pro Stück zu kaufen.