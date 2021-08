Homburg «Wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schiesst»: Noch ist keine Überwachung für die Grube beim Restaurant Steinberg geplant Die Grube beim Restaurant Steinberg in Homburg ist für Grünabfall vorgesehen. Doch vermehrt landen auch hölzerne Abfälle darin. Das verkompliziert die Arbeit der zuständigen Landwirte. Gemeindepräsident Thomas Wiget appelliert an die Bevölkerung, ihren Abfall am richtigen Ort zu entsorgen.

Wo eigentlich nur Grüngut entsorgt werden soll, landen auch hölzerne Abfälle. Bild: PD

Es ist vorerst nur ein Appell, den Gemeindepräsident Thomas Wiget im lokalen Blatt Homburgs an die Gemeindebewohner richtet. Nach drei Jahren geht es wieder um die Grube beim Restaurant Steinberg – oder vielmehr um das, was darin landet. Vorgesehen ist sie für Grüngut, also Laub und Rasenschnitt. Was jedoch ausserdem in der Grube landet, sind gröbere Äste, ganze Wurzelstöcke, altes Werkzeug, Jutesäcke und dergleichen mehr. Das ist für die zuständigen Landwirte, welche die Grube leeren, mühsam und arbeitserschwerend.

Thomas Wiget, Gemeindepräsident Homburgs. Bild: PD

«Die Verantwortlichen vom Werkhof haben sich bei mir gemeldet, dass in letzter Zeit wieder vermehrt Dinge in der Grube landen, die da nicht hingehören», sagt Wiget. Dies mit der Bitte, der Bevölkerung wieder einmal in Erinnerung zu rufen, wo welcher Abfall hingehört. Grüngut gehört in die Grube beim Restaurant Steinberg. Für Holzwaren gibt es zweimal pro Jahr einen Häckseldienst oder die Möglichkeit, solchen biologischen Abfall bei Joe Santo in Klingenberg oder in der Kiesgrube Gündelhart zu entsorgen.

Auf den Beitrag im Lokalblatt hat Wiget bereits Reaktionen erhalten. Eine davon mit dem Vorschlag einer Überwachung, denn es ist unklar, wer die hölzernen Abfälle in der Grube entsorgt. Es kursieren Vermutungen, dass die Schuld ennet der Gemeindegrenze liegt, dass Externe hölzernen Abfall in der Grube entsorgen. Doch weder dieser Idee noch einer elektronischen Überwachung möchte der Gemeindepräsident auf die Schnelle zustimmen. «Das wäre, wie wenn man mit Kanonen auf Spatzen schiesst», sagt er und ergänzt: «Es gibt bereits genügend Regeln, das vereinfacht das Zusammenleben nicht.» Der Artikel im Homburger sei ein Versuch, an die Eigenverantwortlichkeit eines jeden zu appellieren.

Auch wenn es im letzten Satz des Beitrags im Lokalblatt heisst, dass die Grube geschlossen wird, falls wieder falsche Abfälle darin landen, so bezeichnet Wiget die Falschentsorgungen nicht als «brennendes Geschäft». Es werde aber sicherlich bei der nächsten Sitzung im Gemeinderat behandelt. «Das braucht jetzt Zeit», sagt er. Der letzte Appell von vor drei Jahren wurde reaktionslos hingenommen. Dass nach dem diesjährigen Aufruf bereits zwei Briefe als Reaktion eingetroffen sind, wertet der Gemeindepräsident schon einmal als positiv.