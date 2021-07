Thurgau Lignum Ost freut sich über Mitgliederzuwachs und schwarze Zahlen An ihrer Mitgliederversammlung konnte die Branchenorganisation Lignum Ost einen Gewinn aus dem Coronajahr 2020 bekanntgeben. Zudem hat sie den neuen Frauenfelder Forsthof ausgezeichnet.

Bruno Diethelm nimmt als Bauherrenvertreter der Bürgergemeinde Frauenfeld die Auszeichnung «Schweizer Holz» vom Lignum-Ost-Präsidenten Paul Koch entgegen. Bild: Thomas Güntert

Die Preise auf dem internationalen Holzmarkt sind sprichwörtlich explodiert. Diesem aktuellen Thema hat sich Regierungsrätin Carmen Haag bei ihrer Rede an der Mitgliederversammlung der Branchenorganisation Lignum Ost angenommen. Abnehmer, die zuvor im Ausland eingekauft haben, sollten sich auf zuverlässige regionale Zulieferketten zurückbesinnen, sagte Haag am Mittwoch in Frauenfeld.

Die Regierungsrätin erwähnte, dass das Holz für kantonale Bauten wie den Ergänzungsbau des Regierungsgebäudes bereits geschlagen und gelagert ist und dadurch hohe Mehrkosten vermieden werden. Zudem gratulierte sie Lignum Ost für den zwölften Platz im Projektwettbewerb um die TKB-Millionen. Die zuständige Projektgruppe hat die Idee eines Kompetenzzentrums für Holztechnologie zur Förderung empfohlen.

Mitgliederzuwachs und schwarze Zahlen im Coronajahr

Lignum-Ost-Präsident Paul Koch berichtete, dass 18 neue Mitglieder aufgenommen werden konnten und es keine Abgänge gab. Kassier Mathias Rickenbach präsentierte die Jahresrechnung 2020, die bei einem Ertrag von rund 170'000 Franken mit einem Gewinn von knapp 54'000 Franken abschloss, wodurch sich das Eigenkapital auf rund 164'000 Franken erhöhte. Das Budget 2021 sieht bei einem Aufwand von rund 174'000 Franken einen kleinen Gewinn von 280 Franken vor.

Im Anschluss an die Versammlung wurde der neue Forsthof Frauenfeld auf dem Heerenberg mit dem Qualitätslabel «Schweizer Holz» ausgezeichnet. Das Label wird vergeben, wenn bei einem Bau mindestens 80 Prozent des verarbeiteten Holzes aus der Schweiz stammt und dort auch verarbeitet wurde. Paul Koch überreichte das Label an Bruno Diethelm, den Bauherrenvertreter der Bürgergemeinde Frauenfeld.

Holz aus dem Wald der Bürgergemeinde

Vor zwei Jahren wurde ein Kredit über 800'000 Franken bewilligt und der Bau im letzten Jahr fertiggestellt. Dabei wurden 51,9 Kubikmeter Schweizer Holz verarbeitet, was einem Anteil von 80,4 Prozent entspricht, wobei das benötigte Fichten- und Tannenholz im 380 Hektaren grossen Wald der Bürgergemeinde geschlagen wurde.

«Der Bau hat einmal mehr aufgezeigt, dass es sehr einfach ist, mit heimischem Holz zu bauen.»

Das sagte Bauleiter Roland Fuchs von der Fuchs Holzbau AG, Lommis und fügte hinzu, dass Schweizer Holz unwesentlich teurer ist als Holz aus dem Ausland.

Der Frauenfelder Architekt David Hofer erklärte, dass das Gebäude bewusst in Braun und Schwarz gehalten wurde, um es zurückhaltend in die Waldlichtung mit den grossen Mammutbäumen einzubetten. Durch die Fernwärmeversorgung aus dem Nebengebäude ist eine grosse Nutzfläche entstanden, die im Untergeschoss von den Forstleuten und im Obergeschoss vom neuen Revierförster Mathias Rickenbach genutzt wird.