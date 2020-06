Höher, immer höher: Das höchste Wohnhaus im Hinterthurgau nimmt Gestalt an Der Bau der «Mühle Rickenbach» ist im Zeitplan, trotz Corona. Elf von 15 Stockwerken sind bereits hochgezogen.

Die Mühle Rickenbach wird das höchste Gebäude im Hinterthurgau. (Bild: Roman Scherrer)

Gemahlen wird hier schon lange nichts mehr. Weil es aber an der gleichen Stelle entsteht, wo bis vor zwei Jahren noch das Silo der Eberle Mühlen stand, trägt es den Namen «Mühle Rickenbach». Mit 52 Metern wird es das höchste Wohngebäude im Hinterthurgau sein.

Derzeit befindet sich das Projekt noch im Rohbau, die Bauarbeiter haben gerade die Decke des elften von insgesamt 15 Stockwerken fertiggestellt. Damit liegt man nach wie vor im Zeitplan, wie Projektleiter Thomas Engel erklärt: «Dank des guten Wetters Anfang Jahr sind wir sehr gut vorangekommen.» Glücklicherweise habe Corona keinen grösseren negativen Einfluss gehabt. «Wir haben verschiedene Schutzmassnahmen getroffen, so konnten wir den Bau in den vergangenen Wochen wie geplant fortsetzen», sagt Engel weiter.

Etwa im September wird der Rohbau abgeschlossen sein. Und bereits im Bereich Frühjahr bis Sommer 2021 sollen die Mieter in das Hochhaus einziehen können. 44 Mietwohnungen und acht Gewerberäume wird es bieten, für Rickenbach mit seinen rund 2800 Einwohnern sind das beachtliche Zahlen. Mit der Vermarktung werde man im kommenden Spätsommer beginnen, sagt Thomas Engel und zeigt sich diesbezüglich optimistisch. «Wir werden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten, mit einem guten Ausbaustandard.» Bevor es so weit ist, wird am Rickenbacher Mühleweiher aber noch weiter in die Höhe gebaut.