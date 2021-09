Hohentannen «Ist das eine neue Hunderasse?»: Mirjam Giger hat zwei Bergziegen, mit denen sie an der Leine spazieren geht Mirjam Giger aus Hohentannen geht gerne mit ihrem Hund Florentine auf Spaziergänge oder Wanderungen. Doch ebenso gerne ist sie mit ihren beiden Gebirgsziegen, Max und Minni, unterwegs.

Mirjam Giger aus Hohentannen geht mit ihren Ziegen wandern.

Bild: Michel Canonica

Max' gelbe Augen weiten sich. Er bleibt stehen, schnuppert und dann graben sich seine Zähne in Löwenzahn fest. Genüsslich kaut er, bevor er sich dem nächsten Grasbüschel zuwendet. Seine Zwillingsschwester Minni tut es ihrem Bruder gleich. Mirjam Giger lächelt zufrieden und ruft den beiden zu: «Na kommt, am Waldrand warten noch viel mehr Leckereien auf euch.» Sie zieht kurz an den Hundeleinen und die beiden grauen Gebirgsziegen trotten brav neben ihr her, zumindest bis sie weitere Köstlichkeiten am Wegrand entdecken.

«Ziegen fressen sehr viel», erklärt die Ziegenhalterin aus Hohentannen. Besonders mögen sie Büsche, Weidenblätter und Brombeersträucher. Vermehrter werden Ziegen heute wieder dafür eingesetzt, steile Flächen abzuweiden, wo der Mensch nur schlecht oder unter grösseren Anstrengungen hinkommt. Doch das ist nicht der Grund, warum sich Giger ein Zwillingspaar der geschützten Rasse «Capra Grigia» zugetan hat.

Vor Jahren schon habe sie einen Beitrag über Ziegentrekking gelesen und sei sofort von der Idee begeistert gewesen, sagt die 44-Jährige. Eigentlich wollte sie sich damals nur auf ein geführtes Trekking einlassen. Die Termine passten nicht und so ging die Idee im Alltagsgeschehen rasch unter. Doch das sollte sich Anfang 2019 ändern.

Die treuen Begleiter

Mirjam Giger, Max und Minni haben einen Feldweg erreicht. Giger leint die beiden Gebirgsziegen ab. Diese laufen hinter ihr her, was keine Selbstverständlichkeit ist:

«Dass sie mir folgen, bedeutet, dass sie mir vertrauen.»

Denn Ziegen sind nicht nur schlaue, sondern auch stolze und vor allem eigensinnige Tiere. Gefällt es ihnen an einem Ort nicht, hält sie grundsätzlich kein Zaun auf.

Die Zwillinge bleiben ab und zu stehen, kauen Grashalme und traben dann wieder zu Giger. Sie löst den Blick von ihren Ziegen und erklärt, dass sie vor drei Jahren auf einem ähnlichen Weg mit ihrer damaligen Hündin spazieren ging. Dabei fragte sie sich plötzlich: «Was möchte ich in meinem Leben noch alles machen?» Die erste Antwort, die ihr durch den Kopf ging: Ziegentrekking.

Die beiden Zwergziegen, die sie und ihr Partner seit vielen Jahren halten, zickten bei den ersten Leinenanlege-Versuchen zu sehr. Ein Lächeln umspielt ihre Mundwinkel, als sie sich zurückerinnert. «In diesem Moment bekam das Wort Zicke eine andere Bedeutung.» Giger absolvierte einen Packgeissen-Kurs und machte sich dann auf die Suche nach einer geeigneten Trekkingziege.

Auf der Online-Plattform von Pro Specie Rara stiess sie dann auf Giotto, einen «Capra Grigia»-Bock. Ihre erste Trekkingziege, der sie bis zu ihrem ersten Geburtstag zweimal täglich die Flasche gab. Der Kastrat wich Giger kaum von der Seite. «Er hat sich wie ein Hund an mich gebunden», erinnert sie sich. Doch aufgrund einer Harnwegserkrankung musste Giotto eingeschläfert werden. «Es brach mir das Herz, als Giotto starb.» Lange überlegte sie sich, ob sie nochmals eine Ziege anschaffen wollte.

Ihr Blick schweift zu den Zwillingen, die am Waldrand die Blätter von den Ästen abzupfen. «Ich bin so froh, dass ich mich nochmals für die treuen Begleiter entschieden habe, denn ein Leben ohne Ziegen macht für mich wenig Sinn.»

Unterwegs mit Thurgauern

Die Zwillinge traben gerade voraus, als ihnen eine offensichtlich überraschte Spaziergängerin entgegenkommt. Beim Anblick der beiden Tiere stellt sie verzückt fest: «Sie gehen mit ihren Ziegen spazieren?», Giger nickt. Die Spaziergängerin mustert Max und Minnis weiss graues Fell, sie fragt nach der Rasse. Die Spaziergängerin nickt wissend. «In diesem Fall Bündner.» «Ja, ursprünglich», ergänzt Giger. «Aber diese beiden Tiere sind waschechte Thurgauer.»

Max und Minni wuchsen im Tierpark in Kreuzlingen auf. Eines Tages kam Giger dort vorbei, um die Jungziegen zu betrachten. Dabei traf sie auf die Tierpflegerin, die sie bei einem Streifzug mit Giotto kennen gelernt hatte. Diese stellte ihr den gut einjährigen Max vor.

«Ich war sofort verzaubert.»

Max und seine Zwillingsschwester wurden von der weiteren Zucht ausgeschlossen, weil sie die rassenbedingten Kriterien nicht erfüllten. Fürs Trekken spielen ein paar Schönheitsfehler jedoch keine Rolle. Und so sind Max und Minni an Auffahrt dieses Jahres nach Hohentannen gezogen.

Mirjam Giger mit ihren beiden Ziegen Max und Minni.

Die Spaziergängerin verabschiedet sich. Giger erklärt, solche Begegnungen habe sie öfter. Doch sie müsse sich auch ab und zu einige Sprüche anhören, der Gängigste dabei: «Ist das eine neue Hunderasse?» Ja, ein Hund mit Hörnern.

In zwei Jahren mit Gepäck unterwegs

Die drei machen sich auf den Rückweg. Für die beiden Gebirgsziegen wird der nächste Lernschritt sein, sich an ein Halfter zu gewöhnen. Und in gut zwei Jahren werden die Ziegen gross genug sein, um Gepäck zu tragen. «Ziegen können bis zu 40 Prozent ihres eigenen Körpergewichts tragen». Giger rechnet kurz: «Bei einem Körpergewicht von 90 Kilogramm sind das gut 30 Kilo.»

Bis es so weit ist, wird sie mit ihren beiden Ziegen weitere Ausflüge und Wanderungen unternehmen. Oft fährt Giger mit ihrer Hündin Florentine und Max in die Bündner Alpen. Um die Ziegen zu transportieren, bauten Giger und ihr Partner eine passende Transport-Box in das ausrangierte Postauto ein, auf dem ein neues Logo «Die Packgeiss – Ziegentrekkings nach Mass» klebt. Während der ersten drei Kurzfahrten habe Max noch «gemeckert». Unterdessen hat er sich ans Postautofahren gewöhnt und schaue während der Fahrt zufrieden aus dem Fenster. Ein richtiger Trekker halt, der Max.