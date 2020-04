«Wir haben nicht nur Friede, Freude und alle finden den Fernunterricht toll» - die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill hofft auf eine baldige Rückkehr zum Präsenzunterricht Noch bis mindestens zum 19. April müssen Bildungsinstitutionen die Schüler per Fernunterricht beschulen. Im Thurgau ist man zwar für eine Verlängerung parat, man würde aber die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts begrüssen.

Die Thurgauer Bildungsdirektorin Monika Knill anlässlich einer Medienorientierung. Der Regierungsrat stellt hier das Hilfspaket für Unternehmen sowie die Unterstützung für Kultur und Sport vor. (Reto Martin, 3. April)

Das Präsenzverbot an Schulen gilt bist mindestens 19. April.

An Thurgauer Schulen wäre man bereit, den Fernunterricht weiterzuführen.

Regierungsrätin Monika Knill hofft auf einen baldigen Entscheid des Bundesrates.

Schule Im Thurgau sind derzeit Frühlingsferien. Nach dem Ostermontag beginnt die Schule wieder. In der ersten Woche gilt Fernunterricht. Am Rande einer Medienkonferenz sagte Regierungsrätin Monika Knill: «Die Schulen wissen bereits, wie sie nach den Frühlingsferien starten.» Ungewissheit besteht, wie es nach dem 19. April weitergeht. Denn: Der Bundesrat hat im Kampf gegen das Coronavirus bis dahin den Präsenzunterricht verboten.

Planungen für später wurden bereits an die Hand genommen. Knill sagte: «Wir warten auf den Entscheid des Bundesrates und fragen uns dann, ob wir die Planung korrigieren müssen.» Die Erziehungsdirektorin hofft, dass die Landesregierung diesen Entscheid noch vor Ostern trifft.

Nicht alle Schüler finden daheim ideale Bedingungen vor

Auch wenn derzeit wenig darauf hindeutet, dass die Rückkehr ins Klassenzimmer am 20.April möglich ist, äusserte Knill diese Hoffnung: Ziel müsse es sein, dass der Präsenzunterricht so schnell als möglich wieder stattfinden könne.

«Wir haben nicht nur Friede, Freude und alle finden den Fernunterricht toll.» Es gebe auch schwache Schüler und solche, die zu Hause nicht ideale Bedingungen vorfinden.

«Wir sind auch bezüglich Chancengerechtigkeit in Sorge.»

Darauf verweist auch die Task Force Schule, in der neben der Regierung auch Verwaltung und Bildungsverbände mitarbeiten.

So müsse in Zeiten des Fernunterrichts der Fokus auf die schwachen Schüler gelegt werden. «Wir empfehlen, entsprechende Schülerinnen und Schüler für einzelne Fördergespräche ins Schulhaus aufzubieten oder ihnen einen – minimal – betreuten Arbeitsplatz in der Schule zur Verfügung zu stellen», heisst es in einem aktuellen Schreiben.

Berufswahl: Nicht voreilig auf das Brückenangebot setzen

Die Task Force thematisiert zudem die Berufswahl. So suchen einige Schüler noch eine Lehrstelle. «Wir bitten alle, nicht voreilig auf das Brückenangebot zu setzen», lautet der Appell. «Abschlüsse von Lehrverträgen sind auch nach den Sommerferien noch möglich.»

Die Pädagogische Hochschule Thurgau hat mit dem Amt für Volksschule ein Unterstützungsangebot Fernunterricht erarbeitet. In dieser Onlinehilfe finden Lehrer Hinweise zur Motivation, zur Wochenplanung wie auch zur Lernumgebung zu Haus.