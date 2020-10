«Hochwasserschutz ist ungenügend»: Thurgauer Umweltverbände kritisieren das Thurprojekt Der Kanton Thurgau verpasst eine Jahrhundertchance, finden WWF, Pro Natura und die IG Lebendige Thur. Aus ihrer Sicht weist das Projekt grosse Mängel auf. Regierungsrätin Carmen Haag reagiert.

Die begradigte Thur bei Müllheim: Seit dem 19. Jahrhundert verfügt sie nur noch über einen Bruchteil ihrer einstigen Fläche. PD

Der Kanton Thurgau will den Fluss, der ihm den Namen gab, in den nächsten dreissig Jahren gründlich umgestalten. Für 340 Millionen Franken soll die Thur fast auf ihrer ganzen Länge auf Kantonsgebiet revitalisiert und der Hochwasserschutz verbessert werden. Die Vernehmlassung des Projekts «Thur+» läuft bis Ende Jahr. Aus Sicht der Umweltverbände IG Lebendige Thur, WWF und Pro Natura hat es grosse Mängel, wie ihre Vertreter am Mittwoch an einer Medienkonferenz in Frauenfeld erklärten.

«Wir sind an einer Weggabelung», sagte Toni Kappler, Präsident von Pro Natura Thurgau und GP-Kantonsrat. Das Konzept präge das Antlitz der Thur auf lange Zeit. Wobei das Konzept «Thur+» durchaus Verbesserungen bringe, aber nicht genug. «Wir sind unglücklich damit», sagte Christian Hossli, Geschäftsführer der IG Lebendige Thur.



Gewässerraum sollte bis zu 493 Meter breit sein



Insbesondere sei der Gewässerraum falsch berechnet. Die Thur müsse auf einer Breite von bis zu 439 Meter fliessen, nicht nur bis zu 266 Meter. Wegen der fehlenden 173 Meter könne die Hochwassersicherheit nicht gewährleistet werden. Der Kanton gehe bei der Berechnung von einer historischen Sohlenbreite von 80 bis 100 Meter aus; tatsächlich betrage diese 66 bis 221 Meter.

Toni Kappeler, Pro Natura. Bild: Donato Caspari

Bezüglich des Weinfelder Exerzierplatzes, gegen dessen Einbezug sich Landwirtschaftsvertreter besonders wehren, versicherte Kappeler: «Man wird eine pragmatische Lösung finden.» Weiter sagte Kappeler:



«Wir sind bescheiden.»

Die Umweltverbände wollten der Thur nur zwei bis drei Prozent der Fläche zugestehen, auf der sie einst mäandriert sei. Wie viel «Thur+» der Thur zugestehe, konnte er nicht beziffern; es sei wohl weniger als ein Prozent.



Falsch berechnet ist laut den Umweltverbänden auch das Geschiebe. Dieses betrage 15'000 Kubikmeter pro Jahr, nicht nur 3500. Die Gefahr bestehe, dass nur mit umfangreichen Baggerungen der Hochwasserschutz sichergestellt werden könnte.



So soll die renaturierte Thur aussehen. Visualisierung: PD

«Thur+» bezieht die Auenwälder von nationaler Bedeutung in den Gewässerraum ein, dies besonders im Bereich der Rorerbrücke. Zunichte machen diese Verbesserung laut den Umweltverbände jedoch die Reaktionslinien, entlang derer die natürliche Erosion mit baulichen Eingriffen gestoppt werden soll. Dadurch erhielten Auenwälder nur auf einer Länge von sechs statt zwölf Kilometern wieder Anschluss an die natürliche Dynamik des Flusses. Laut Robin Stacher, Geschäftsführer WWF Thurgau, wird die nationale Auenverordnung missachtet.

Ebenso kritisiert wird das planerische Vorgehen. Da im ersten Schritt nur 15 Meter Gewässerraum grundeigentümerverbindlich ausgeschieden werde, könne man diesen nachher kaum ausdehnen. Der Bund werde wegen all dieser Mängel nicht 74 Prozent der Kosten von 340 Millionen Franken übernehmen, wie der Regierungsrat erwarte, sondern deutlich weniger.

Haag: Auch andere gewichtige Interessen



CVP-Regierungsrätin Carmen Haag. Bild: Reto Martin

Auch diese Rückmeldung werde sorgfältig studiert und geprüft, ob das Konzept angepasst werden müsse, kommentiert CVP-Regierungsrätin Carmen Haag auf Anfrage. «Thur+» sei anhand einer detaillierten Machbarkeitsstudie erarbeitet und dem Bundesamt für Umwelt (Bafu) vorgängig vorgestellt worden.

Einzelne Aspekte seien sogar «in intensiver Zusammenarbeit» mit dem Bafu erarbeitet worden. Aber selbstverständlich berücksichtige das Konzept «nebst der Ökologie auch andere gewichtige Interessen», etwa den Schutz landwirtschaftlicher Nutzflächen oder Infrastrukturen wie Wasserfassungen und Werkleitungen.