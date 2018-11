Hochhäuser machen die Steckborner nicht glücklich Vielen Einwohnern geht die Strategie zur Innenentwicklung des Unterseestädtchens zu weit. Dies zeigte sich am Infoanlass zur Ortsplanungsrevision am Donnerstag. Christof Lampart

Eine Luftaufnahme des Unterseestädtchens Steckborn. (Bild: Olaf Kühne)

Die Ausgangslage ist ebenso klar wie unpopulär: Geht es nach den Vorgaben des Kantons, so muss Steckborn in den nächsten Jahrzehnten baulich massiv nach innen verdichten. Stadtpräsident Roger Forrer machte am Donnerstag am Ortsplanungs-Infoanlass deutlich, was das bedeutet: «Wir haben momentan sogar ein Minuswachstum, sodass wir in den nächsten Jahren sicher kein neues Bauland einzonen können.» 60 Einwohner in der Feldbach-Turnhalle hörten ihm zu.

Roger Forrer, Stadtpräsident Steckborn. (Bild: Andrea Stalder)

Forrers Aussage überraschte, ist doch Steckborn in der letzten Dekade einwohnermässig jährlich im Schnitt um 0,9 Prozent gewachsen. Gleichzeitig ist die Zahl der Beschäftigten im gleichen Zeitraum um 1,5 Prozent geschrumpft. Nach den Vorgaben des kantonalen Richtplanes stützt sich die Richt- und Zonenplankapazität einer Gemeinde auf die Entwicklung der sogenannten Raumnutzer (RN, Einwohner und Beschäftigte), die sich in den Wohn-, Misch- und Zentrumszonen (WMZ) aufhalten. Und hier rechnen sowohl der Kanton als auch Steckborn damit, dass die Zahl der RN bis ins Jahr 2040 auf rund 4750 ansteigen wird. Ende 2016 lag die RN-Zahl bei rund 4000.

Betretene Mienen am Infoanlass am Donnerstagabend. (Bild: Christof Lampart)

Wie Raumplaner Matthias Ott darlegte, ist vor allem das viele unbebaute WMZ-Bauland ein Problem. Laut Richtplan ist mit einer Raumnutzerdichte von 60 RN je Hektare zu rechnen. Die effektive Dichte in den Einfamilienhaus-Quartieren (W2), welche mit 13 Hektaren die höchste Baulandreserve aufweise, belaufe sich in Steckborn jedoch nur auf 35 RN je Hektare. Oder wie Ott es formulierte:

«Die tatsächliche Kapazität der W2-Baulandreserven ist ohne zusätzliche Verdichtungsmassnahmen wesentlich tiefer als theoretisch angenommen.»

Als geradezu prädestiniert für eine Zone mit drei- bis viergeschossigen Bauten erachtete die Planungskommission vor allem das Gebiet rund um den Bahnhof. Dieses weise eine «ausgeprägte Heterogenität» auf, befänden sich doch hier eingeschossige Einfamilien- neben dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern in einer unstrukturierten Anordnung. Das Gebiet, so Ott, eigne sich sehr für eine Nachverdichtung, denn es sei «flach, hervorragend durch den öffentlichen Verkehr erschlossen und liegt zentral».

Erhalt des Städtchen-Charakters gefordert

Langfristig soll deshalb dieses Gebiet in einen «urbanen Raum transformiert» werden und durch drei- bis viergeschossige Bauten verdichtet bebaut werden. In der Diskussion meldeten Votanten unterschiedlichste Bedenken an. Während den einen der Erhalt des typischen Städtchen-Charakters am Herzen lag, forderten andere wiederum die Abkehr vom Credo, dass ein Ort ständig wachsen müsse. Man könne auch wieder Bauland auszonen, um Steckborn nicht zu überfordern.