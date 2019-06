Hitzewelle 2019: Ventilatoren für 3 bis 400 Franken sorgen für Abkühlung im Büro Geraldine Bohne

Drei Franken kostet dieser Ventilator von Ottos. (Bild: Géraldine Bohne)

Die Tage werden wärmer und wärmer. Die Arbeit im Büro wird zur Qual, die stickig-heisse Luft macht den Kopf ganz wirr. Sie lässt einen nicht mehr klar denken. Oder bringt einen auf ganz andere Gedanken; an Sommerferien am Meer oder an diese praktischen Geräte, die einem Luft ins Gesicht pusten. Wer jetzt noch keinen Ventilatoren auf seinem Schreibtisch stehen hat, spielt bestimmt spätestens jetzt mit dem Gedanken sich einen dieser Luftverwirbler zuzulegen.

Es gibt sie von klein bis gross, von günstig bis teuer. Und momentan stehen sie bei der Werbung von Migros, Coop & Co. an vorderster Front. Auch im Web und in den Schaufenstern: überall Ventilatoren. Sie werden den Leuten im wahrsten Sinne unter die Nase gehalten. Ventilatoren sind während der heissen Hundstage unverzichtbar.

Drei Franken für den günstigsten Ventilator

Für einen Ventilator kann man so manches Geld ausgeben. Das Preisspektrum der Geräte reicht dabei von zehn bis hin zu mehreren hundert Franken. Wer es einfach und günstig mag, findet im Detailhändler Ottos in Frauenfeld wohl den günstigsten Ventilator auf dem Markt. Von 12.90 auf drei Franken reduziert ist der kleine weisse Tischventilator. Drei Franken für eine frische Brise. Drei Franken für ein wenig Luxus im Büro. Da muss man doch zugreifen!? Das kleine Gerät besitzt zwei Geschwindigkeitsstufen. Zudem lässt es sich ans Stromnetz anschliessen und erzeugt kaum Lärm. Es tut auf jeden Fall das, was es verspricht.



Wer sich mehr leisten kann, kauft einen Ventilator von Staubsauger-Hersteller «Dyson». Dieser wirbt mit einem Ventilator der Extraklasse.

400 Franken kostet diese Maschine – sie säubert angeblich neben der Ventilator-Funktion auch noch die Luft.

Für denselben Preis gibt es neuerdings auch Klimageräte, welche die Luft auch wirklich kühlen können. Die Auswahl der Produkte ist riesig. Dennoch, wir erinnern uns: Im Sommer 2015 waren die Ventilatoren vielerorts ausverkauft.

Ob es dieses Jahr auch soweit kommt? Wir wissen es noch nicht, die Hitzewelle hat gerade erst begonnen. Aber: Ob drei oder vierhundert Franken, im Endeffekt können sie alle nur das Gleiche: einem die stickige Büro-Luft ins Gesicht wirbeln.