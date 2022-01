Historisches Als der Eisweiher noch zyklisch zufror hatte der Eishockeysport in Aadorf einen hohen Stellenwert – ein Rückblick 1938 gegründet, 1967 aufgelöst: Die Geschichte des EHC Aadorf ist eine kurze, aber auch verblüffend ruhmreiche. Auf dem Aadorfer Eisweiher lernte manch ein vielversprechender Jungspund das Eishockeyspielen. Kurt Heider, ein ehemaliger Spieler des EHC Aadorf, blickt zurück.

John Knecht, Hüter der Vereinschronik, und Kurt Heider, einstiger Spieler des EHC Aadorf. Bild: Kurt Lichtensteiger

Zwei ältere Aadorfer, namentlich Kurt Heider, einstiges Vereinsmitglied des damaligen Eishockeyclubs Aadorf, sowie John Knecht, Hüter der Vereinschronik, stehen mit Wehmut am Rand des Aadorfer Eisweihers. An diesen kalten Januartagen ist der Weiher lediglich mit einer dünnen Eisschicht bedeckt. Ob ein Eislaufen wie einst wieder möglich sein wird, halten beide für unwahrscheinlich. Was jedoch sicher im Gedächtnis haften bleibt, sind Erinnerungen an goldene Zeiten.

Ins Schwärmen gerät dabei Kurt Heider, ehemaliger Spieler des EHC Aadorf:

«Gemäss meiner Recherche ist der EHC Aadorf am 27. November 1938 von vier Initianten gegründet worden.»

Zuerst wurde auf dem Eisweiher Hockey gespielt. Weil nach dem Trockensommer im Jahr 1947 der Weiher vollständig austrocknete, war dort im folgenden Winter nicht mehr an das Ausüben des beliebten Sports zu denken. Deshalb wurde nach einer geeigneten Alternative Ausschau gehalten.

Der Aadorfer Eisweiher im Winter 2018. Bild: Olaf Kühne

Dank einem Inserat in der «Aadorfer Zeitung» wurde man fündig, nämlich bei der heutigen Kläranlage ARA, westlich der Lützelmurg, wo nun der Kynologische Verein eine Hundeschule betreibt. «Nur die wenigsten wissen, dass dort einst Hockey gespielt wurde», erzählt Heider weiter. Der Flurname Lützelfluh bedeutet «klein, Felswand» und ist treffend für die Umgebung.

Ungeheizte Holzbaracke diente als Garderobe

Auf dem dortigen Areal wurde sogleich eine Beleuchtung installiert und das Feld mit hohen Banden abgesteckt. Als Garderobe diente eine einfache und anfänglich ungeheizte Holzbaracke. Man spielte noch ohne Helm, der erst im Jahr 1979 eingeführt worden war. Wer keinen hatte, durfte auch ohne aufs Eis. Gleichwohl ging es in den Meisterschaftsspielen hitzig zu und her, verfolgt von meist über 100 begeisterten Zuschauern. Erbitterte Gegner waren jeweils der EHC St.Gallen, Romanshorn, Flawil, Berg, Uzwil und Andelfingen. Selbst der HC Ambri machte ein Gastspiel.

Um eine anhaltende Kälteperiode auszunutzen, wurde zuweilen an aufeinanderfolgenden Tagen gespielt, nämlich am Freitag, Samstag und Sonntag. «Fast wie die heutigen Profis», schmunzelt Heider, einer der damaligen Protagonisten, damals noch jung und spritzig.

Kunsteisbahnen führten zur Vereinsauflösung

Doch lange währte die Blütezeit des Vereins nicht. In den 60er-Jahren verebbte die Begeisterung, zumal sich der Vorstand auf vier Männer ausdünnte und das Spielerkader ebenfalls einen merklichen Aderlass erlebte. Der heute 75-Jährige sagt:

«Eine Auflösung war aus diesen Gründen unausweichlich, was im Winter 1966/67 zum Zerfall des Vereins führte.»

Mit Stolz präsentiert er einen aufbewahrten Matchbericht aus dem Jahr 1963, entnommen aus der «Aadorfer Zeitung». Nicht unbedingt eine Ehrenmeldung, denn das Heimspiel gegen den EHC Uzwil ging 3:6 verloren.

Als Grund für die Auflösung des EHC Aadorf nennt Heider nicht etwa den Klimawandel, wovon noch niemand sprach, sondern das Aufkommen von Kunsteisbahnen. Diese entstanden rund um Aadorf – in Uzwil, Wil, Winterthur, Weinfelden und Frauenfeld.

Einige Mitglieder des EHC Aadorf, namentlich Jürg und Heinz Ochsner, Martin Oberer, Heinz Zehnder und Kurt Heider, beschlossen deshalb, sich dem EHC Wil anzuschliessen. Dort fanden sie nicht nur bessere Trainingsbedingungen, sondern auch eine neue Heimat. Und vor allem konnten sie ihre sportliche Leidenschaft weiterhin ausüben und ihr Talent unter Beweis stellen.

Beim EHC Wil spielte man dereinst mit dem Aadorfer Wappen auf der Brust. Bild: PD

Vor allem zwei von ihnen trumpften mit respektablen sportlichen Erfolgen auf – als Spieler, Trainer und Funktionäre: Heinz Zehnder trainierte nicht weniger als sechs Vereine, unter anderem Weinfelden, Frauenfeld, Dübendorf und den ZSC, wo er auch seinen Sohn Andreas «Zesi» Zehnder unter seine Fittiche nahm. Jürg Ochsner verblüffte als Spielertrainer, vorerst ebenfalls bei Wil, um danach zu einem Höhenflug mit dem EHC Arosa anzusetzen. Er beendete seine Hockeykarriere in Kloten, als Vereinspräsident. Er führte den EHC Kloten zur Schweizer Meisterschaft und bestätigte sich als Vereinsmäzen.

Auch wenn der EHC Aadorf untergegangen war, blieb Aadorf dem Ruf als Eishockey-Talentschmiede treu. Cracks wie etwa Samuel Erni, Küde Traxler, Armin Schmid und eben «Zesi» Zehnder lernten das Hockey-ABC auf dem Eisweiher und sorgten später auf höchster Stufe für Furore.

Der EHC Kloten, damals noch Erstligist, spielte 2012 auf dem Aadorfer Eisweiher. Bild: PD

Zehn Jahre sind es nun her, als sich der damalige Nationalliga-A-Vertreter Kloten sogar mit einem Schautraining auf dem Aadorfer Eisweiher für die Unterstützung bedankte, verfolgt von zahlreichen Fans der Kloten Flyers, deren Anhänger es in Aadorf auch heute noch viele gibt. Mit dem rührenden Abgesang läuteten die Flyers sozusagen einen nostalgischen Abgesang auf goldene Zeiten ein, ein Lebewohl, das in den Köpfen der Einheimischen langsam zu entschwinden droht.