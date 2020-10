Historische Anekdoten sorgen in Weingarten für Verwunderung Am Samstag fand der erste Teil der historischen Dorfrundgänge statt. Das Interesse an der Dorfgeschichte ist vorhanden, unzählige spannende Inputs ebenso. Am kommenden Samstag findet der zweite Teil in Lommis statt.

Heinz Reinhart wuchs von 1956 bis 1972 in Weingarten auf. Jetzt leitet er die zwei historischen Dorfrundgänge und bestückt diese mit vielen interessanten Begebenheiten aus der Vergangenheit. (Bild: Christoph Heer)

«Im Jahr 1270 findet man die erste Erwähnung von Weingarten. Man geht jedoch davon aus, dass es das Dorf schon viel länger gibt, zumindest als landwirtschaftlich geprägter Weiler.»

«1831 zählte Weingarten 211 Einwohner. 1990 waren es dann noch 179 und heute sind es 350. Man sieht, das Dorf hatte zwischendurch eine nicht unwichtige Abwanderung.» Mit diesen und vielen weiteren historischen Anekdoten beginnt am Samstagnachmittag der erste Dorfrundgang bei der Chrischona in Weingarten. Die Zitate stammen von Heinz Reinhart, 1956 geboren und in Weingarten aufgewachsen. Als heutiger Leiter Administration und Öffentlichkeitsarbeit am Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld ist er genau der Richtige für diese Führungen durch die drei Dörfer. «Bis 1972 war ich hier wohnhaft und heute noch wohnen Verwandte von mir hier. Den Bezug zu Weingarten habe ich auch darum nie ganz verloren», sagte der heutige St. Galler. Er und Mitorganisator und Gemeinderat Josef Schönenberger begrüssen an diesem trockenen, aber kalten Nachmittag knapp 30 Teilnehmer. Jüngere und ältere Einwohner liessen sich die Chance nicht entgehen, Spannendes, Wichtiges und auch Witziges über ihren Wohnort zu erfahren.

Interessant auch für baldige Neuzuzüger

In der gutgelaunten Gruppe findet sich sogar ein Paar, welches aktuell noch in St. Margarethen wohnt. Vorbildlich nahmen sie am Dorfrundgang teil und wissen nun wohl schon viel Wissenswertes über ihren neuen Wohnort, was langjährige Bewohner noch nie gehört haben. «Vorab-Abklärung seines zukünftigen Wohnortes» könnte man dieses Vorgehen bezeichnen, schlussendlich sind es zwei Personen, die ebenso in den Genuss eines kurzweiligen und äusserst spannenden Spazierganges durch Weingarten und Kalthäusern kommen wie alle anderen. Das Ganze findet im Rahmen des 25-Jahr-Jubiläums der Politischen Gemeinde Lommis statt.

Hinweis

Der zweite historische Dorfrundgang findet am Samstag, 24. Oktober, 13.30 Uhr, in Lommis statt.