Hinterthurgauer Fotografen stellen ab Sonntag in Münchwilen aus Der Photoklub Hinterthurgau eröffnet seine Fotoausstellung 2020 mit einer Vernissage in der Villa Sutter in Münchwilen.

Mitglieder des Photklubs Hiinterthurgau richten die Ausstellung in der Villa Sutter ein. (Bild: Maya Heizmann)

(red) Der Photoklub Hinterthurgau ist stolz auf seine Einladung. Die Fotografinnen und Fotgrafen freuen sich, ihre Werke in diesem für Münchwilen historischen Gebäude mitten im Park zeigen zu können: In der Villa Sutter.

Einblicke ins kreative Schaffen

Die Ausstellung dauert bis am Sonntag, 9. Februar und gibt Einblicke in das kreative Schaffen der Fotografinnen und Fotografen des Vereins Die abwechslungsreiche Ausstellung spannt den Bogen von der Architektur- über People- bis hin zur Natur- und Landschaftsfotografie. Neben klassisch gedruckten Bildern zeigt eine Filmpräsentation die Fotos in einer Endlosschleife. Ein weiteres Highlight ist die Podiumsdiskussion am Sonntag, 19. Januar, um 16 Uhr zum Thema «Bilder in Musik, Kunst und Fotografie».

Die Hinterthurgauer Fotografinnen und Fotografen posieren für ein Gruppenbild. (Bild: ZVG)

Neumitglieder herzlich willkommen

Die Mitglieder des Photoklub-Hinterthurgau freuen sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Vielleicht hat es sogar die eine oder den anderen Fotobegeisterten darunter, welche den Verein näher kennenlernen und eventuell beitreten möchte. Alle sind herzlich willkommen, egal ob mit der Handy-Kamera oder mit einer Profi-DSLR.

Öffnungszeiten

Verein Villa Sutter und Alfred Sutter Park, Münchwilen

Vernissage: Sonntag, 12. Januar, 10.30 Uhr

Ausstellung: Dienstag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr / Sonntag, 10 bis 16 Uhr (Samstag und Montag Ruhetag)

Die Fotografinnen und Fotografen sind jeweils am Sonntag anwesend.