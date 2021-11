HINTERTHURGAU Klappt es im dritten Anlauf? Die Fusion von Rickenbach und Wilen steht vor der ersten Hürde Die FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen setzt sich für einen Zusammenschluss der beiden Dörfer ein. Gibt es an der Rickenbacher Gemeindeversammlung im Dezember vom Souverän ein Nein, ist die erste Hürde aber schon die letzte.

Bleibt die Grenze zwischen den beiden Dörfern bestehen? Noch sind einige Fragen zu klären. Bilder: Alexandra Stark

Rickenbach und Wilen als eine politische Gemeinde? Abwegig ist dies nicht. Die beiden Gemeindesteuerfüsse sind mit 42 beziehungsweise 51 Prozent nicht (mehr) allzu weit auseinander. Viele Vereine und Organisationen haben sich – oftmals aus personellen Gründen – bereits zusammengeschlossen. Ein gemeinsames Gemeindehaus gibt es auch schon. Es entstünde eine Kommune mit knapp 5500 Einwohnern.

Verschmolzen worden ist bereits die örtliche FDP, welche die Gemeindefusion im vergangenen Sommer erneut aufs politische Parkett gebracht hat. Ein erstes Mal war ein Zusammenschluss 1979 gescheitert, als auch Busswil – heute zur Politischen Gemeinde Sirnach gehörend – Teil der Fusionspläne war. Ein zweites Mal 1998, als die Munizipalgemeinde Rickenbach aufgelöst wurde, zu welcher die beiden Ortsgemeinden Rickenbach und Wilen gehörten.

Arbeitsgruppe unter externer Begleitung

Ist die Idee der FDP dieses Mal mehrheitsfähig? «Man kann es nicht erzwingen. Es muss vom Volk her kommen», sagt Harry Stehrenberger, Präsident der FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen. Erste Aufschlüsse wird es an der Rickenbacher Gemeindeversammlung vom 8. Dezember geben. Als siebtes und letztes Traktandum wird es dabei um den Zusammenschluss der beiden Gemeinden gehen.

Harry Stehrenberger, Präsident FDP-Ortspartei Rickenbach-Wilen. Bild: PD

Konkret wird die Einsetzung einer gemeindeübergreifenden Arbeitsgruppe unter der Führung einer Fachperson beantragt. Diese Gruppierung soll vertiefte Abklärungen treffen und den Stimmbürgern schliesslich eine Erklärung abgeben, ob es zu Fusionsverhandlungen zwischen Rickenbach und Wilen kommen soll. Details sind laut Stehrenberger noch nicht definiert.

So steht zum Beispiel noch nicht fest, wie viele Personen dieser Arbeitsgruppe angehören – und ob es Untergruppen geben wird. Es sollen aber Vertreterinnen und Vertreter aus der Bevölkerung und von den Behörden dabei sein. Dem FDP-Präsidenten schwebt vor, dass sowohl die beiden Gemeindeschreiber Martin Gisler (Wilen) beziehungsweise Michael Binder (Rickenbach) Teil der Gruppe sind als auch die beiden Vorsteher der jeweiligen Geschäftsprüfungskommission.

Zudem wird an der Gemeindeversammlung ein Kredit in der Höhe von 20'000 Franken beantragt. Stehrenberger sagt:

«Es braucht die Moderation durch einen Fachexperten.»

Schulen nicht Teil der Diskussion

Explizit nicht Teil der Diskussion sollen die Schulen sein. Während Rickenbach und Wilen schon seit geraumer Zeit eine gemeinsame Oberstufe haben, sind die Primarschulen eigenständig geblieben. «Das sind eigene rechtliche Organisationen. Es handelt sich somit auch um eine eigene Diskussion. Wir wollen uns auf die Verwaltung konzentrieren», sagt Stehrenberger.

Er geht davon aus, dass es an der Rickenbacher Gemeindeversammlung zu einem Ja für die Arbeitsgruppe reichen wird. Dies, obwohl bei einem Workshop bereits erste Fragen aufgekommen sind, etwa zum Thema Finanzen.

Wilen entscheidet erst 2022

Sprechen sich die Rickenbacher am 8. Dezember für die Bildung der Arbeitsgruppe aus, so werden die gleichen beiden Anträge auch an der Gemeindeversammlung von Wilen, welche im Frühjahr 2022 stattfinden wird, traktandiert. Ein weiteres Ja vorausgesetzt, kann die eigentliche Arbeit hinsichtlich einer möglichen Fusion beginnen. Sagen die Rickenbacher im Dezember allerdings Nein, ist das Thema bereits wieder vom Tisch.