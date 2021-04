Hinterthurgau Die Pandemie hat das Programm der Kulturbühne ausgedünnt Am Freitag startet die Kulturbühne 2021. Die meisten Veranstaltungen sind im Programm jedoch mit «abgesagt oder verschoben» gekennzeichnet. Im Hinterthurgau sind nur vier Anlässe verblieben.

Das Konzert des Amadé Quintetts im Kloster Fischingen ist eine von vier verbliebenen Hinterthurgauer Veranstaltungen im Rahmen der Kulturbühne 2021. Bild: PD

(rsc/bro) «Die Kulturbühne 2021 findet statt», schrieben die Organisatoren Mitte März in einer Mitteilung. Und sie haben Wort gehalten. Die Vernissage «Malerische Diversitäten» im Hof zu Wil bestreitet heute Abend den Auftakt zur Reihe an Veranstaltungen, welche zwischen Aadorf und Niederbüren stattfinden.

Im vergangenen September berichtete Projektkoordinator Pascal Mettler noch von 85 Anmeldungen, also zehn Prozent mehr als bei der ersten Ausgabe 2018. Der Blick auf das aktuelle Programm zeigt nun aber ein ernüchterndes Bild. Die meisten Veranstaltungen sind nämlich mit roter Farbe gekennzeichnet, welche für «abgesagt oder verschoben» steht. Es ist offensichtlich, dass die Pandemie das Programm der Kulturbühne stark ausgedünnt hat. OK-Präsident Michael Sarbach sagt:

«Da die Anzahl der Besucherinnen und Besucher im Innern auf 50 beschränkt ist, mussten grössere Veranstaltungen wie Konzerte und Festivals aus dem Programm genommen werden.»

Michael Sarbach

OK-Präsident Kulturbühne 2021. Bild: Benjamin Manser

Auf der Website halte man das Publikum auf dem Laufenden, welche Veranstaltungen in welcher Form stattfänden. «Das Konzert des Amadé Quintetts im Kloster Fischingen vom Sonntag, 9. Mai, findet zum Beispiel via Livestream statt.» Er freue sich, dass die Kulturbühne stattfinden könne, sagt Sarbach. «Doch jede Absage tut weh.»



Nebst dem Konzert im Kloster Fischingen stehen im Hinterthurgau nur noch drei weitere Veranstaltungen im Rahmen der Kulturbühne 2021 auf dem Programm. Am kommenden Samstagabend lädt der Märlihof Wittershausen bei Aadorf zu einem «Afrikanischen Märchenabend für Erwachsene», am Dienstag ist die Schriftstellerin Silvia Götschi für eine Krimilesung in der Bibliothek Sirnach zu Gast und am übernächsten Samstag kommt Wilen in den Genuss eines Konzerts von Sadio Cissokho & Friends.

Trotz dem Mehraufwand wie dem kontinuierlichen Aktualisieren der Website konnte Sarbach die zweite Ausgabe der Kulturbühne kaum erwarten. Er sei sehr froh, dass der Bundesrat die Corona-Einschränkungen gelockert hat und Kulturveranstaltungen mit bis zu 50 Personen unter Auflagen stattfinden können. Sarbach sagt:

«Endlich wieder Livekultur – das ist ein grosses Geschenk.»