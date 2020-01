Ein Walliser baut eine Himmelsleiter für die Kartause Ittingen

Victor Fehr kehrt zurück

Das Kunstmuseum Thurgau ist beliebt. «Wir hatten 2019 über 30000 Besucher», sagt Direktor Markus Landert. «Das hatte auch mit Helen Dahm zu tun.» Die Ausstellung «Helen Dahm – Ein Kuss der ganzen Welt» dauerte bis August. Die Thurgauer Künstlerin kehrt symbolisch bald zurück in die Kartause. Die Ausstellung «Thurgauer Köpfe – Frauen erobern die Kunst» skizziert, wie sich die Möglichkeiten für Künstlerinnen zwischen 1880 und 1980 verändert haben. Sie ist Teil der gemeinsamen Ausstellung der sechs kantonalen Museen, die das Motto «Thurgauer Köpfe» bearbeitet. «Im Kunstmuseum zeigen wir nur Frauen», sagt Landert. Eine ist Helen Dahm. Das Ittinger Museum widmet sich dem Leben und Wirken von Victor Fehr. Er kaufte 1867 die Kartause. Das Museumsjahr beginnt am Freitag, 17. Januar, mit der Ausstellung «Konstellation 11 – Dietrich und Co.». Zu sehen sind Werken Adolf Dietrichs in unkonventionellen Nachbarschaften. So lassen sich auch zeitgenössische Künstler noch von ihm inspirieren. (seb.)