Hilfsorganisation Thurgauer Organisation hilft Menschen aus Asien: Gründungsapéro des Vereins Help and Hope for Myanmar in Oberneunforn Kürzlich ist in Oberneunforn ein Apéro für die Gründung des neuen Vereins Help and Hope for Myanmar über die Bühne gegangen. Kurz nach 13 Uhr kamen die ersten Interessierten vorbei.

Die Gäste des Gründungsapéros geniessen den Austausch und das schöne Wetter. Bild: PD

Die Situation in Myanmar ist ernst. Die Freunde des neu gegründeten Vereins Help and Hope for Myanmar aus Oberneunforn leben in der Nähe von Bagan. Das Land war zehn Jahre lang auf dem Weg zur Demokratie, was zu einem Tourismus- und Wirtschaftsaufschwung führte. Die Coronapandemie sowie der Militärputsch zerstörten diese Fortschritte.

Die Gründungsmitglieder (oben links nach vorne rechts) Stefanie Egli, Martin Portmann, Präsidentin Desirée Portmann, Christian Lüthi, Christian Egli, Janis Egli und Ruth Portmann. Bild: PD

Seit Beginn dieses Jahres herrscht in Myanmar eine Militärdiktatur, worunter die Mehrheit der Bevölkerung leidet, teilt der Verein Help and Hope for Myanmar mit. Eine burmesische Freundin des Vereins, die heute in der Schweiz lebt, besuchte den Gründungsapéro zusammen mit ihrem Mann. Sie erzählte den Gästen von der derzeitigen Lage in ihrem Heimatland. Sie ist besorgt um ihre Familie und alle Landsleute. Die Bevölkerung hat kaum Zugang zu lebensnotwendigen Mitteln wie medizinische Hilfe und Nahrung. Zudem sind viele Leute arbeitslos.

Der Verein Help and Hope for Myanmar nimmt Spendengelder entgegen, um die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Mitglieder wollen auf diese Art einen Beitrag leisten, damit die Menschen in Myanmar ihre Hoffnung trotz der schwierigen Lage nicht verlieren. (red)