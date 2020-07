Hier kann man von zwei Seiten rein: Das ist das Siegerprojekt für Warth-Weiningens neues Infrastrukturgebäude

Gemäss Machbarkeitsstudie von Architekt Christian Müller ist eine Umnutzung des heutigen Gemeindehauses in Warth nicht empfehlenswert. Die gewünschten Geschossflächen der Verwaltung könnten im ehemaligen Postgebäude nicht untergebracht werden. Zudem wäre ein tiefgreifender Eingriff nötig, um das Gebäude den aktuellen Bedürfnissen für eine Wohnnutzung anzupassen. Die Kosten für einen Neubau mit 490 Quadratmetern Geschossfläche für die Gemeindeverwaltung werden auf 1,5 Mio. Franken geschätzt plus 65000 Franken für den Rückbau. Demgegenüber steht das neue Infrastrukturgebäude in Weiningen mit Geschossflächen von 1500 Quadratmetern und Platz für die Verwaltung, den heutigen Volg, eine Kita sowie Reserveflächen. Kostenpunkt: rund 4,5 Millionen Franken. «Der gewünschte Nutzen wäre am Standort Warth mit einem vernünftigen Kostenaufwand nicht erreichbar», begründet Gemeinderat Peter Meuli den Entscheid für den Neubau in Weiningen. (bie)