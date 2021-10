Herbst Nach vier Jahren wieder: Kürbisfest in Balterswil Das Kürbisfest hat wieder stattgefunden. Sich dafür eingesetzt haben Mitgliederinnen des Damenturnvereins. OK-Präsidentin Cindy Weibel blickt auf einen gelungenen Anlass zurück.



Kürbisse überall – im Leiterwagen, im und auf dem Harass sowie auf dem Teller. Bild: Christoph Heer

Es hat wieder stattgefunden, das Balterswiler Kürbisfest. Aber nicht nur Kürbisliebhaber kommen an einem solchen Fest in den Genuss verschiedenster Gemüseangebote. Ein Besuch lohnt sich nur schon darum, als dass man auf diese Weise den Damenturnverein unterstützen und auch die etwas verloren gegangene Geselligkeit wieder geniessen kann. Oder auch einfach, um den Hunger zu stillen.

2005 fand das Kürbisfest auf dem Hof der Familie Holenstein statt. Dann, im Jahr 2017, ist es wieder verschwunden. Vier Jahre später sagten sich einige organisierungswillige Damenturnerinnen, dass das Kürbisfest wieder aufleben soll. Gesagt, getan: Am vergangenen Wochenende war es so weit. Das Areal des Sekundarschulzentrums Lützelmurg verwandelte sich in eine Oase voller Kürbisse. Auf Heuballen ausgestellt, im Leiterwagen platziert oder mit viel Liebe zum Detail auf den Tischen drapiert, sah man Kürbisse, wo man hinschaute. Die Premiere ist gelungen, der Damenturnverein zieht ein positives Fazit und denkt schon an eine Durchführung im kommenden Jahr.

Ziel erreicht und Hoffnungen erfüllt

Cindy Weibel, OK-Präsidentin des Balterswiler Kürbisfestes Bild: Christoph Heer

Im Vorfeld dieser Neulancierung gab sich die Präsidentin des Organisationskomitees, Cindy Weibel, hoffnungsvoll. Sie erwartete gute Stimmung, viele Besucher und eine feine Kürbissuppe. In dieser Reihenfolge trafen denn ihre Erwartungen auch ein. «Die Stimmung war von der ersten Sekunde an hervorragend und die grosse Besucherschar setzte sich am Samstag hauptsächlich durch Einheimische, aber auch einige Auswärtigen zusammen. Und auch die Kürbissuppe übertraf all meine Hoffnungen, sie schmeckte unglaublich gut.»

Weibel freut sich insbesondere über den Erfolg des Take-aways. «Viele Besucher ohne Covid-Zertifikat nutzten dieses Angebot und verliessen das Fest mit vakuumierten Köstlichkeiten oder einer gewärmten Kürbissuppe für den sofortigen Verzehr», sagt die 27-Jährige aus Henggart. Lobende Worte richtet sie an ihr OK-Team, welches ihr mit grossem Einsatz zur Seite stand. «Wir sind wirklich zufrieden, wie es gelaufen ist. Von Vornherein war es ziemlich schwierig, abzuschätzen, wie viele Besucher kommen würden oder wie das Wetter wird. Im Aussenbereich mussten wir deswegen schnell handeln und mehr Tische und Bänke aufstellen. Aber das macht man doch gern, damit sich alle wohlfühlen bei uns.»

Kürbisse im Leiterwagen und am Boden. Bild: Christoph Heer

Der Ausblick und Ideen für das nächste Mal

Weibel lässt sich schon jetzt in die Karten blicken und verrät, dass es im kommenden Jahr eine Zweitauflage des «Lützelmurger Kürbisfestes» geben wird. «Einige Sachen werden wir sicher anpassen oder verändern. Es wird gut möglich sein, dass wir nächstes Jahr auch Kürbisse verkaufen. Man darf sich also überraschen lassen.» Vom Gemeindepräsidenten und den Gemeinderäten über den Präsidenten des hiesigen Gewerbevereines bis hin zu den befreundeten Turnerinnen und Turnern aus Lommis und jedem einzelnen Besucher – die Premiere des Kürbisfestes bot herbstliche Stimmung für alle.