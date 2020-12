hemdgloggner-umzug Das Fackelleuchten bleibt aus: Die Fasnacht Steckborn ist für 2021 definitiv abgesagt Wie die Organisatoren mitteilen, ist eine Durchführung der Umzüge und Maskenbällen in Steckborn unter den geltenden Massnahmen nicht möglich. Darum wird die Fasnacht auf das nächste Jahr verschoben.

Am Hemdglonggner-Umzug nehmen Jung und Alt teil. (Bild: Andrea Stalder, Steckborn, 1. März 2019)

(red) An eine Durchführung der gesamten Steckborner Fasnacht sei in der momentanen Lage nicht zu denken, teilen die Organisatoren der Süsswasserpiraten und die Bänkelsänger-Gruppe «Jules + Co» mit. Sie können und wollen diese Verantwortung nicht tragen. Deshalb sagen sie die beiden Hemdgloggner-Umzüge, den grossen Umzug, den Maskenball am Samstag und den Kindermaskenball am Fasnachtssonntag für 2021 definitiv ab.

Die Schutzmassnahmen könnten Fasnächtler nie und zu keiner Zeit einhalten. Zu sehr seien alle auf die Nähe der Menschen angewiesen und bräuchten die Gruppe oder den Pulk. Weiter meinen sie:

«Die Steckborner Fasnächtler fühlen sich nur wohl, wenn sie in der Menschenmasse agieren können.»

Die lebensfrohe Art des Fasnachtslebens könne so zu keiner Zeit ausgelebt werden. «Jules» und die Süsswasserpiraten hätten sich dies gut überlegt und dafür auch einige schlaflose Nächte in Kauf nehmen müssen.

Sie würden sich aber freuen, wenn sie alle Fasnächtler vom 24. bis 27. Februar 2022 wieder an der Steckborner Fasnacht begrüssen dürften.