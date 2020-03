Wegen Corona-Krise startet der Kanton Thurgau einen Aufruf: Helfende Hände dringend gesucht - nicht nur medizinisches Fachpersonal Der Kanton ruft Freiwillige dazu auf, sich zu melden. Der Aufruf richtet sich nicht nur an medizinisches Personal. In den ersten zwei Stunden haben sich bereits über 20 Personen gemeldet.

Gesucht wird für die erste Phase medizinisches Personal, um 200 Betten zu betreuen. Bild: Chris Iseli

«Helferinnen und Helfer gesucht»: So lautet der Aufruf, den der Kanton Thurgau am Donnerstag veröffentlicht hat. Darin heisst es, der Kantonale Führungsstab bitte die Bevölkerung um «dringliche Unterstützung». Denn: Das Corona-Virus stelle das Gesundheitswesen vor noch nie da gewesene Herausforderungen. Gesucht werden Freiwillige in verschiedenen Bereichen.

Der Aufruf richtet sich an Personen mit medizinischem Hintergrund. Aber nicht nur. Helfende Hände werden auch gesucht für Transport, Reinigung, Küche oder Logistik. Aus einem gemeinsamen Personalpool sollen Spitäler, Gemeinden und Institutionen mit Helfern versorgt werden. «In Frage für einen Einsatz kommen gesunde Personen unter 65 Jahren, die keiner Risikogruppe angehören», schreibt der Kanton in der Mitteilung. Wer sich einen solchen Einsatz vorstellen könne, wird gebeten, seine Daten in ein Online-Formular auf der Website des Kantons anzugeben.

Nach zwei Stunden bereits über 20 Angebote

Auf Anfrage konkretisiert Bettina Kunz vom kantonalen Informationsdienst: «Wir benötigen in einem ersten Schritt Personal, um 200 Betten zu betreuen. Dazu werden Personen mit medizinischen Grunderfahrungen gesucht.» Dieser Einsatz findet in Frauenfeld statt. Denkbar sind später auch andere Wirkungsstätten.

Bettina Kunz vom kantonalen Informationsdienst. (Bild: Donato Caspari)

Bereits in den ersten zwei Stunden nach der Veröffentlichung des Aufrufs wurde er gehört: Neben 13 Laien meldeten sich sieben Ärzte sowie sieben Personen mit pflegerischer Ausbildung. Deren helfende Hände werden schon bald benötigt.

Kunz sagt: «Die ersten werden voraussichtlich ab Montag mithelfen.» Im Moment sei der Einsatz für rund sechs Wochen angedacht. Auch wenn die Hilfeleistung auf Solidarität basiert, für Gotteslohn muss niemand in die Hosen. Kunz vom Informationsdienst sagt:

«Der Einsatz wird entschädigt. Geplant sind befristete Anstellungen.»

Und wie sieht es mit Schutzmassnahmen aus? «Die Personen werden nicht einzeln getestet», sagt Bettina Kunz. Das würde auch mit dem anderen Personal nicht gemacht. «Sie werden aber mit Masken geschützt.» Wohl auch in diesem Zusammenhang ist ein zweiter Aufruf des Kantons zu sehen: Bevölkerung und Unternehmen werden gebeten, allenfalls vorhandene Lagerbestände an Hygienemasken oder FFP2/3-Masken den Gesundheitsinstitutionen zur Verfügung zu stellen. Kunz sagt:

«Die Ressourcen sind knapp.»

Die angekündigte Lieferung des Bundes kam bereits beim Kanton an. Am Mittwoch war ein Hilferuf anderer Natur noch nicht beantwortet – jener nach Unterstützung durch die Armee. Nun hat der Thurgau offenbar eine Zusage. Kunz vom Informationsdienst sagt:

«Das Militär wird uns unterstützen.»

Voraussichtlich 50 Soldaten erbringen Hilfspflegeleistungen im Kanton Thurgau. Das Gesuch um Intensivpflege sei abgelehnt worden. Das dürfte daran liegen, dass rund 90 Prozent der Angehörigen eines Spitalbataillons keine Fachpersonen des Gesundheitswesens sind. Diesen Anteil nannte Korpskommandant Aldo C. Schellenberg in einem Interview mit SRF.