Heinrich Düringer war mehr als nur ein «Vögelimaler»: Deshalb wird er beim Museumshppli im Schloss Frauenfeld zum Thema eines Referats Das nächste Museumshäppli des Historischen Museums Thurgau beleuchtet den Steckborner Kachelofengestalter Heinrich Düringer. Als Referentin tritt die bekannte Kunsthistorikerin Margrit Früh in Erscheinung.

Auf seinen Kacheln hält «Vögelimaler» Heinrich Düringer oftmals eine heile Welt fest. (Bild: PD/Historisches Museum Thurgau)

(red) Als Heinrich Düringer (1747 bis 1833) in Steckborn geboren wird, ist das Städtchen am Untersee seit langem für seine Produktion von prächtigen Kachelöfen bekannt. Diesen Wärmespendern widmet der Thurgauer sein berufliches Leben: Er bemalt Ofenkacheln mit bunten Sujets und prägt damit das Ambiente vieler Thurgauer Stuben. Am Museumshäppli des Historischen Museums Thurgau von kommendem Donnerstag, 29. Oktober, präsentiert Margrit Früh, promovierte Kunsthistorikerin und ehemalige Direktorin des Historischen Museums, sein Werk. Das Kurzreferat im Schloss Frauenfeld beginnt um 12.30 Uhr.

Margrit Früh. (Bild: Mathias Frei)

«Vögelimaler» wird er liebevoll spöttisch genannt, ein Ausdruck, der Düringer nicht gerecht wird. Und doch gehören die gefiederten Tiere zu seinen Lieblingssujets. In unzähligen Varianten hüpfen sie über die Ofenkacheln und vermitteln den Eindruck einer idyllischen, heiteren Welt. Am Vortrag beleuchtet Früh die Vielfalt von Düringers Werk. Ob Psalmverse mit Bildern, Mensch- oder Tiergestalten – dem Maler nur die Kompetenz in der Darstellung von Vögelchen zu attestieren, wäre weit untertrieben.

