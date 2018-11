Interview Hefenhofen - der Präsident des Schweizer Tierschutzes übt Kritik am Kanton: «Im Thurgau darf Tierschutz nichts kosten» Die Probleme im Thurgauer Tierschutz seien grundlegender Natur. Das sagt Heinz Lienhard, Präsident des Schweizer Tierschutzes (STS). Der Tierschutzfall Hefenhofen habe aber Verbesserungen auf nationaler Ebene erst ermöglicht. Sebastian Keller

Heinz Lienhard aus Bottighofen präsidiert den Schweizer Tierschutz (STG). (Bild: Reto Martin)

Husky-Hündin Shayna bellt. «Sie hat Angst vor Ihnen, Sie müssen keine vor ihr haben», sagt Heinz Lienhard. Shayna hat er aus dem Tierheim. Lienhard, 82-jährig, präsidiert seit 2001 den Schweizer Tierschutz (STS). Er lebt mit seiner Frau in der Thurgauer Bodenseegemeinde Bottighofen. Hefenhofen, die Gemeinde, die als Inbegriff für Tierquälerei und Behördenversagen gilt, liegt nur rund zehn Kilometer entfernt.

Heinz Lienhard, jetzt liegen die Fakten zum Fall Hefenhofen auf dem Tisch. Sind sie zufrieden?

Ich gebe zu, den ganzen Bericht habe ich noch nicht gelesen, aber eine Zusammenfassung. Zufrieden bin ich überhaupt nicht. Das Tierschutz-Problem im Kanton Thurgau kann man nicht mit einer Umstrukturierung in der Verwaltung oder mit einem Seminar zur Öffentlichkeitsarbeit lösen. Vielleicht wäre es mit den beschlossenen Massnahmen nicht zum Fall Hefenhofen gekommen. Aber das generelle Problem des Tierschutzes liegt an einem anderen Ort: Der Thurgau ist einer der wenigen Kantone in der Schweiz, der den Tierschutz finanziell nicht unterstützt. Die Kantone Jura und Tessin zum Beispiel haben je 100000 Franken dafür im Budget.

Was würden das bringen?

Es würde den Stellenwert des Tierschutzes verbessern. Parlament und Regierung sind einfach nicht bereit, etwas zu machen, wenn es etwas kostet. Das geht auch aus den Aussagen des vormaligen Chefs des Departementes für Inneres und Volkswirtschaft zum Fall Hefenhofen hervor. Er sagte: Es wäre unverhältnismässig gewesen. Wieso sagt er das? Weil es zu viel gekostet hätte.

Der Bericht zeigt auf, dass verschiedene Ämter nicht konsequent durchgegriffen haben. Das stellen Sie nicht in Abrede?

Im Gegenteil. Ich will nur sagen, dass es auch daran liegt, dass der Tierschutz im Thurgau nicht den gleichen Stellenwert geniesst wie in anderen Kantonen.

Aber das kann ja nicht einzig daran liegen, dass Tierschutzverbände kein Geld vom Kanton erhalten?

Überhaupt nicht. Die Massnahmen genügen aber nicht, wenn sich nicht auch in den Köpfen etwas bewegt.

Hefenhofen hat den Thurgau erschüttert. Reicht das nicht?

Sowieso nicht. In der heutigen Zeit sind selbst solche Extremfälle nicht länger als 14 Tage präsent in den Köpfen der Menschen. In den sozialen Medien kocht es zwar schnell hoch, verschwindet aber ebenso schnell wieder. Ich habe da keine grosse Hoffnung.

Im Bericht werden Empfehlungen gemacht. Darunter ein Beschwerderecht für Tierschutzorganisation. Dieses gebe es in Bern, sagte Hanspeter Uster, der die Untersuchungskommission geleitet hat. Offenbar wurde es wieder abgeschafft.

Das hat es im Kanton Bern tatsächlich gegeben, und es hat gut funktioniert. Aber es verschwand vor einigen Monaten wieder, weil das Bundesgericht entschieden hat, dass private Organisationen ein solches Recht nicht ausüben dürfen. Im Thurgau wäre die Umsetzung weiter erschwert, weil die verschiedenen Tierschutzorganisationen zerstritten sind. Die meisten lokalen Sektionen sind nicht mehr Mitglied im Kantonalverband.

Diese Empfehlung lässt sich schon mal nicht umsetzen. Eine bessere Zusammenarbeit unter den Ämtern sollte aber möglich sein.

Es hilft ganz sicher, wenn man das Veterinäramt aufstockt und schwere Fälle besser koordiniert. Aber es löst das Grundproblem des fehlenden Stellenwertes nicht.

In welchem Kanton ist es denn besser?

Zum Beispiel in St. Gallen. Jede Stadt und jedes Dorf hat einen vom Kanton eingesetzten und bezahlten Tierschutzbeauftragten. Zudem kümmert sich ein speziell ausgebildeter Staatsanwalt um Tierschutzfälle.

Das gibt es im Thurgau nicht?

Ersteres gibt es nicht. Zur Justiz: Es heisst zwar im Bericht, dass es drei speziell geschulte Staatsanwälte für Tierschutzfälle gebe. Ich habe diesbezüglich auch mal nachgefragt beim ehemaligen Generalstaatsanwalt. Ich wollte wissen, wer das ist. Als Antwort bekam ich, es gäbe diese Staatsanwälte, sie könnten aber nicht namentlich genannt werden, weil sie ihre Arbeit unbeeinflusst von der Öffentlichkeit wahrnehmen sollen.

Das hat Sie verwundert?

Absolut. Ich weiss bis heute nicht, wer das ist.

Was ist denn von spezialisierten Staatsanwälten zu erhoffen?

Die Strafverfolgung nimmt ihre Arbeit ja erst dann auf, wenn es schon passiert ist. Mit anderen Worten: Es hat keine verhindernde Wirkung, aber es könnte eine abschreckende Wirkung erzielen. Das kann es natürlich nur, wenn Tierquäler angemessen bestraft werden. Das ist im Fall von U. K. offensichtlich nicht passiert, er wurde mit Direktzahlungen sogar noch belohnt.

Der Fall Hefenhofen hat aber auf eidgenössischer Ebene etwas bewirkt. Der Bundesrat hat diese Woche beschlossen, dass ab dem Jahr 2020 40 statt bisher 10 Prozent der Kontrollen der Tierhaltung auf Landwirtschaftsbetrieben unangemeldet erfolgen müssen. Der Fokus soll auf Betriebe mit Mängeln gelegt werden.

Wir kämpfen schon lange dafür. Im Tierschutz muss man mit der Salamitaktik vorgehen. Dass politisch etwas gegangen ist, haben wir durchaus Erwin Kessler zu verdanken. Ohne Hefenhofen wäre diese Neuerung politisch nicht möglich gewesen. Nebenbemerkung: In Hefenhofen wurde ja oft kontrolliert. Wobei es immer noch im Ermessen der Kantone liegt, was risikobasiert genau heisst. Das ist immer noch schwammig. Doch neu muss nachgewiesen werden, dass die 40 Prozent unangemeldet erfolgen.

Sie präsidieren den nationalen Verband, aber auch die STS-Sektion in Kreuzlingen. Hefenhofen befindet sich in der Nähe. Haben Sie vom Tierschutzfall in dieser Tragweite nichts gewusst?

Nein, haben wir nicht. Tierquälerei passiert ja oft im Verborgenen.

Wie hätten Sie reagiert, wenn Ihnen die Missstände auf jenem Hof zugetragen worden wären?

Wir hätten unseren eigenen Kontrolldienst, also den des nationalen Verbandes informiert. Dieser hätten zuerst Fakten gesammelt und mit den Behörden Kontakt aufgenommen und Druck gemacht. Das hilft in der Regel. In diesem Fall ist das leider nur hypothetisch.