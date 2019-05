HC Thurgau verpflichtet kanadische Zwillinge Der HC Thurgau wird die Saison 2019/20 mit zwei kanadischen Stürmern bestreiten. Auf die US-Amerikaner Cody Wydo und Kenny Ryan, die den Swiss-League-Club nach einer Saison wieder verlassen haben, folgen die 28-jährigen Zwillinge Connor Jones und Kellen Jones aus der Provinz British Columbia. Matthias Hafen

Connor (links) und Kellen Jones im Dress der Bakersfield Condors. (Bild: zvg/HC Thurgau)

Die beiden Kanadier Connor und Kellen Jones haben beim HC Thurgau einen Vertrag über eine Saison unterzeichnet, wie der Club in einem Communiqué mitteilte. Beide spielten in den vergangenen Jahren hauptsächlich in der nordamerikanischen AHL. Während für Connor Jones die Vertragsunterzeichnung beim HC Thurgau seine erste Station in Europa bedeutet, verbrachte sein Bruder Kellen bereits die abgelaufene Saison in Europa. In der zweithöchsten schwedischen Liga war Kellen Jones mit 14 Toren und 16 Assists in 52 Ligaspielen der Topskorer seines Teams Västervik. Bei Västervik spielte vergangene Saison auch Philip Rondahl, der 2017/18 noch als Ausländer bei der EVZ Academy in der Swiss League tätig war.

Connor Jones debütierte 2016/17 in der NHL

Vor seinem Wechsel nach Schweden absolvierte Flügelstürmer Kellen Jones 189 Spiele in der AHL sowie 94 Spiele in der East Coast Hockey League. Connor Jones, der beim HC Thurgau auf der Center-Position vorgesehen ist, absolvierte in seiner bisherigen Karriere bereits über 300 Spiele in der AHL. In der Saison 2016/17 kam Connor Jones gar zu vier Einsätzen in der NHL bei den New York Islanders

Die Zwillingsbrüder, die bereits während ihrer Zeit an der Universität von Quinnipiac (im US-Bundesstaat Connecticut), bei den Oklahoma City Barons, den Bakersfield Condors sowie zuletzt bei den Bridgeport Sound Tigers zusammenspielten, werden Anfang August in Weinfelden erwartet.