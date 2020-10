Gedenkstätte und Mahnmal: Haus der Erinnerung soll an Fremdplatzierungen und Medikamententests in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen erinnern Der Thurgauer Regierungsrat hat entschieden, dass das Projekt der Münchner Künstlerin Karolin Bräg künftig an die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 sowie an die Medikamententests in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen zwischen 1940 und 1980 erinnern soll.

«Haus der Erinnerungen» vor der Abdankungshalle auf dem ehemaligen Spitalfriedhof Münsterlingen. Visualisierungen: PD

(red) Das Hauptzeichen «Haus der Erinnerungen» auf dem ehemaligen Spitalfriedhof von Münsterlingen sowie die Partnerzeichen auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen und dem Massnahmenzentrum Kalchrain sollen im Frühsommer 2022 eingeweiht werden.

Im September 2019 beschloss der Regierungsrat des Kantons Thurgau die Errichtung eines thurgauischen «Zeichens der Erinnerung» an die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen und Fremdplatzierungen vor 1981 sowie an die Medikamententests in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen zwischen 1940 und 1980. Das schreibt er in einer Mitteilung von Donnerstag. Gleichzeitig wurde ein Beurteilungsgremium eingesetzt mit dem Auftrag, im Einladungsverfahren einen zweistufigen Wettbewerb durchzuführen. Das Gremium stand zuerst unter dem Vorsitz von alt Regierungsrat Claudius Graf-Schelling, nach dessen Tod von alt Kantonsrätin Christa Thorner.

Neun Künstler eingeladen

Das Beurteilungsgremium bezeichnete im November 2019 neun Künstlerinnen und Künstler, die zum Wettbewerb eingeladen werden sollten:

Judith Albert, Zürich

Joëlle Allet, Sirnach

Karolin Bräg, München

Gabriele Gerber/Lukas Bardill, Schiers

Cornel Hutter, Amriswil

Jan Kaeser, St. Gallen

Katja Schenker, Zürich

Ernst Thoma, Stein am Rhein

Anna-Sabina Zürrer, Luzern

Partnerzeichen I auf dem Areal der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen.

Acht Kunstschaffende nahmen die Einladung an, eine Künstlerin (Katja Schenker) musste ablehnen. Am 25. Februar 2020 wurden die acht eingereichten Ideenskizzen juriert; vier Arbeiten wurden ausgeschieden (Allet, Gerber/Bardill, Hutter, Thoma), vier Kunstschaffende (Albert, Bräg, Kaeser, Zürrer) eingeladen, ihre Ideen zu Projekten weiterzuentwickeln. Am 17. September 2020 wurden die vier Projekte beurteilt, heisst es weiter in der Mitteilung. Das Beurteilungsgremium kam einstimmig zum Ergebnis, dem Regierungsrat das Projekt «Haus der Erinnerungen» von Karolin Bräg zur Ausführung zu empfehlen. Der Regierungsrat ist dieser Empfehlung gefolgt und hat das Projekt freigegeben.

Gespräche stehen am Anfang

Karolin Brägs Vorschlag ist laut Mitteilung prozessual angelegt. Am Anfang stehen, ausgehend von den Fragen «Was bedeutet Ihnen die Würde des Menschen?» und «Wie kann sie geschützt werden?», Gespräche mit Menschen – Betroffenen ebenso wie Nichtbetroffenen. Die Essenz der Gespräche fliesst danach in die Bearbeitung eines Kunstwerks ein, dessen Prämisse darin besteht, dass das «Zeichen der Erinnerung» im ehemaligen Spitalfriedhof von Münsterlingen selber bereits vorhanden ist, durch Ergänzung mit einer Skulptur aber erneuert werden kann und soll.

Auf die Wände des kleinen Hauses, das an den Beginn des Wegs über den Friedhof zu stehen kommt, schreibt die Künstlerin in ihrer eigenen Handschrift jene Satzteile, die sich für sie als Essenz der Gespräche ergaben. Vom Haus werden dann zwei Teile abgetrennt und als Partnerzeichen am See (Psychiatrische Klinik Münsterlingen) und in Kalchrain gesetzt – eigentliche Gedenksteine, die auf das Hauptzeichen verweisen und mit diesem zusammen das Ganze ergeben. Doch damit ist das Kunstwerk nicht abgeschlossen. Die Abdankungshalle wird laut Mitteilung zu einem Dokumentationsort gestaltet, in dem die Auseinandersetzung mit der Geschichte vertieft wird und weitergehen kann.

Die Projekte von Judith Albert, Karolin Bräg, Jan Kaeser Anna-Sabina Zürrer werden vom 3. bis 27. November 2020 im Seminarraum des Staatsarchivs und anschliessend in Münsterlingen öffentlich ausgestellt. Das «Haus der Erinnerungen soll im Frühsommer 2022 eingeweiht werden. Um die Realisierung sicherzustellen, hat der Regierungsrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die wiederum unter dem Präsidium von Christa Thorner steht.