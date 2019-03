Blues war am Wochenende der vorherrschende Musikstil in Frauenfeld Das zehnte Frauenfelder Bluesfestival war am Wochenende erneut ein voller Erfolg. Im Publikum fanden sich auch Schlagerfans – und nur lobende Worte für die Organisatoren. Christoph Heer

Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. (Bild: Reto Martin)

Man drehe das Rad der Zeit zurück. Zehn Jahre genügen. Und so muss festgestellt werden, dass Frauenfeld vor zehn Jahren noch kein bisschen nach Blues geklungen hat. Es ist ein Mann, der diese Musik in der Stadt verankert hat und sie bis heute aufleben lässt. Die grosse Fangemeinde beweist, dass Ruedi Laubacher damals eine musikalische Nische gefüllt hat, die es eigentlich nie hätte geben dürfen. «Ich fühle mich richtiggehend wohl. Ich bin schon stolz auf das, was wir erreicht haben hier in Frauenfeld», sagt der Präsident des Bluesfestivals. «Blues war hier vor zehn Jahren wirklich weit und breit nicht zu hören, umso mehr freut es mich, dass wir mit unserem Festival wiederkehrend so viele Besucher zufriedenstellen können.» Oft bestehe das Publikum bis zu 70 Prozent aus Auswärtigen, das zeige, wie weit herum sich das Festival einen guten Namen gemacht habe.

Frauenfeld TG - Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. Frauenfeld TG - Die Band Rosdedale am Bluesfestival Frauenfeld 2019 in der Rüegerholzhalle. 9 Bilder Bluesfestival Frauenfeld

Ruedi Laubacher, Mister Blues, Sympathieträger, Freund, Musiker und vieles mehr. Es dürfen getrost Superlative verwendet werden, denn Laubacher ist ein Macher der eher seltenen Sorte und stets ist es ihm wichtig, auch anderen eine Freude zu bereiten. «Blues verbindet, Freundschaften werden durch ihn geschlossen und Blues ist die Wurzel der Musik», sagt der Präsident des Bluesfestivals.

Ferdy Meile, Markus Hilber und Ruedi Laubacher sind langjährige

Weggefährten. (Bilder: Christoph Heer)

Ein Wegbegleiter Laubachers ist Markus Hilber (Wil). Er findet, wie viele andere auch, nur lobende Worte, was den Mister Blues betrifft. «Ruedi ist ein grandioser Typ, ein super Organisator und stets mit voller Leidenschaft am Werk.» Hilber weiss, wovon er spricht, hat er doch schon in früheren Jahren mit Laubacher zusammengearbeitet. Damals noch im Münchwiler Dance Inn, wobei auch der Hinterthurgauer Urs Stäheli mit zum Team gehörte. Präzise gibt Ferdy Meile (Pfyn) Auskunft. «Ja, wir sind beste Freunde.»

Für Roland Burri und Danny Frischknecht steht etwas in Stein gemeisselt: ohne Gitarre keine gute Musik.

Blues und vor allem das Bluesfestival haben für Ingrid Knöpfel (Hefenhausen) und Gabriela Schreiber (Etzwilen) einen hohen Stellenwert. «Da kommt Stimmung auf, ist dynamisch, kann aber auch erholsam sein. Lass la bambälä, kommt uns da spontan in den Sinn», sagen die beiden lachend. Dass Blues auch Schlagerfans gefällt, beweisen Eliane Löhrer (Bürglen), Daniel Wissmann (Weinfelden) und Rolf Wissmann (Frauenfeld). «Eigentlich ist schon Schlager unsere Lieblingsmusik, aber gemeinsam einen gemütlichen Bluesabend wie hier zu verbringen, ist auch nicht verkehrt. Blues kann enorm beruhigend wirken, vor allem dann, wenn das Ganze derart tadellos organisiert ist wie hier in Frauenfeld.»

Gabriela Schreiber und Ingrid Knöpfel finden, dass Blues einfach zu verstehen ist, wenn man richtig zuhört.

Schon am Freitagabend füllt sich die Rüegerholzhalle sehr gut. Am Samstag dann die Meldung: ausverkauft. Rund 900 Besucher erleben unter anderem Pepe Lienhards Blues Show, und dies an Pepes 73. Geburtstag. Danny Frischknecht (Engwang) und Roland Burri (Frauenfeld) geniessen es am Freitag in vollen Zügen. «Blues bringt Emotionen, Stimmung und Rhythmus, Blues Live muss man erleben. Rock, Metal oder Blues, Hauptsache Gitarre und wir sind zufrieden», sagen sie augenzwinkernd.