«Häppchen Hour» in der Frauenfelder Innenstadt Die Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt führt den Mittwochsapéro ein. Die Gäste von neun Gastro-Betrieben erhalten dabei zum Getränk ein Häppchen spendiert. Stefan Hilzinger

Die beteiligten Beizer mit Vertretern der IG Frauenfelder Innenstadt und der Stadt beim Startschuss zum Mittwochsapéro. (Bild: Stefan Hilzinger)

Diesen Mittwoch laden neun Frauenfelder Wirte in der Innenstadt erstmals zum Mittwochsapéro ein. Wer in den Wirtschaften zwischen 17 und 19 Uhr einkehrt, bekommt zum Getränk ein Häppchen spendiert. Der Mittwochsapéro ist eine Aktion der Interessengemeinschaft Frauenfelder Innenstadt (IG Fit) zur Belebung der Innenstadt.

Teilnehmer An der Aktion nehmen folgende Betriebe teil: Bistro Kaplanei, Café Confiserie Hirt, Café-Bar Bankgasse, «Falken», Pianobar, «Citadella», «La Terrrasse», «La Trouvaille» und «Bürgerstube». Infos unter www.ig-fit.ch.

«Meine Stimme ist zwar heiser, meine Stimmung aber gut», sagte Elisabeth Steiner von der IG Fit beim Startschuss zur neuen Aktion am vergangenen Freitag. Sie freut sich, dass die neun Gastronomen nun jeden Mittwoch bis zum 25. September ihren Gästen zum Feierabend eine überraschende, kulinarische Kostprobe offerieren. «Wir wollen einmal mehr zeigen, was Frauenfeld zentral und in nächster Nähe alles bietet», sagte Steiner. Die Gastronomen seien das Bindeglied zwischen der Kundschaft und den Innenstadtgeschäften, sagte IG-Fit-Präsident Christian Wälchli.