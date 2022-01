Handel Alles, was das «Isebähnlerherz» begehrt: In Aadorf findet erstmals eine Spielzeug- und Modelleisenbahnbörse statt Die Spielzeug- und Modelleisenbahnbörse im grossen Gemeindesaal lockte ein vielfältiges Publikum. Vor Ort versammelten sich Verkäufer und Interessierte zum Handel und Fachsimpeln.

Die aufgebaute Gartenbahn weckte die Aufmerksamkeit von Jung und Alt. Bild: Kurt Lichtensteiger

Unterschiedliche Modelle von Lokomotiven, darunter eine 50-jährige Krokodil (König der Alpen), dazu Personen- und Güterwagen, eine grosse Anzahl von Schienen verschiedener Spuren sowie allerlei Zubehör nahmen die Augen von jüngeren und älteren Besuchenden gefangen. Insbesondere für Schnäppchenjäger war der vergangene Samstag im grossen Gemeindesaal Aadorf sozusagen ein Ort der Begierde. Beste Gelegenheit zum Austausch von Fachwissen, aber auch zum Verkauf und Ankauf.

Fixe Preisvorstellungen hin oder her: Meist lohnte sich das Feilschen. Für defektes Rollmaterial war der «Loki-Doktor» Michael Fischer zuständig, der havarierte Objekte meist wieder zum Laufen brachte. Und wer nur als Schaulustiger Zeuge der Szenerie war, musste sein Kommen nicht bereuen. Als Attraktion entpuppte sich auf der Bühne eine gebaute LGB-Anlage, nämlich eine Gartenbahn im Massstab 1:22.5.

Da werden Kindheitserinnerungen wach

Derlei Anschauungsmaterial verzückte sogar den Schreiber und weckte spontane Erinnerungen an seine Kindheit. Ich erinnere mich gut – als ob es gestern gewesen wäre – wie an Weihnachten 1947 mein ersehnter Wunsch in Erfüllung gegangen war: unter dem Christbaum ein Kreis mit Schienen der Spur 0, darauf eine Hag-Lokomotive, zwei Wagen und ein Transformer.

Die Freude war riesig, mein Herz frohlockte. Später kamen noch weitere Schienen, Weichen, eine Signalanlage und ein Bahnhofgebäude dazu, nämlich das massstabgetreue Abbild des Bahnhofs Aarau. Ich erinnere mich, wie mir dann mein Vater erzählte, wie schwierig es kurz nach den Kriegsjahren gewesen sei, eine Lokomotive zu ergattern. Erst in Zürich sei er fündig geworden, verriet er mir nach Jahren.

Dem jugendlichen Leichtsinn ist es zuzuschreiben, dass ich mich von der Anlage getrennt hatte. Erstens war ich weder ein Technikfreak, noch mauserte ich mich zu einem passionierten «Isebähnler». Und zweitens brauchte ich Geld. Deshalb verscherbelte ich das Ganze in der «Selba», einem Vorläufer der heutigen Brockenhäuser.

Bald einmal bereute ich den Verlust, der nicht mehr wiedergutzumachen war. «Es war einfach purer Blödsinn», sagte ich mir im Nachhinein und dachte:

«Da ist vielleicht gerade ein Besucher, der im Keller noch eine alte Eisenbahn hat und sie verkaufen möchte.»

Ich würde ihm raten, sorgsamer damit umzugehen und sich den Entscheid gut zu überlegen.

Gelungene Premiere in Aadorf

Zwei der Organisatoren der Modelleisenbahnbörse Peter und Michael Fischer aus Russikon. Bild: Kurt Lichtensteiger

Zurück zur Gegenwart: Der Veranstalter, das Rufi-Team, zusammengesetzt aus Familienmitgliedern, kennt die Szene. In Russikon führten sie die Börse schon 15-mal durch. In Aadorf geniessen sie erstmals Gastrecht und hoffen, auch nächstes Jahr wieder hier zu sein.

Ziel des Rufi-Teams ist es, den Jüngeren das Eisenbahnhobby näherzubringen, sie zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung zu bewegen. «Kommerzielle Gründe stehen absolut nicht dahinter», versichert der Organisator Peter Fischer. Der Aufwand ist nämlich riesig, «ohne eine Vielzahl von Freiwilligen nicht zu bewältigen».