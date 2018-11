Kolumne Halt eben doch Stadt In Aadorfer liegen sich die Ortsparteien in den Haaren. Nicht alle gegen alle. Aber manche haben sich wirklich nicht lieb. Olaf Kühne

Olaf Kühne

Parteipolitik spielt auf der Gemeindeebene keine Wahnsinnsrolle, hört man allenthalben. Sachpolitik steht im Vordergrund. Parteipolitische Grabenkämpfe nur um des Grabenkampfes Willen überlassen die Dörfler deshalb gerne den Städtern. Die Aadorfer Ortsparteien beweisen nun, was an dieser Stelle schon wiederholt Thema war: Aadorf ist schnurstracks unterwegs zur Stadt.

Noch fehlen zwar einige Vetter-Blöcke, bis es auch offiziell soweit ist. Und ein Stadttheater – also eines im kulturellen Sinne – ist auch noch nicht angedacht. Für reichlich Theater sorgen die Ortsparteien dennoch. SVP und SP haben das Heu nicht auf der selben Bühne. Gähn! Kennen wir längst aus so ziemlich allen Städten. Niemand mag die SVP, ist nun auch nicht gerade die super Neuigkeit. Business as usual also in der Baldstadt Aadorf? Fast! Denn dass CVP und SVP sich nicht lieb haben, nahmen wir bis anhin vor allem als Walliser Spezialität wahr.

Die Aadorfer können’s aber auch. Dieser Knatsch hat selbstverständlich überhaupt rein gar nichts mit den letzten Gemeindepräsidentenwahlen zu tun. Damals, als die anderen Ortsparteien den SVP-Kandidaten mit einem Parteilosen absägten, und dieser später der CVP beitrat.

Nein, damit hat das ganz, ganz sicher nichts zu tun. Schliesslich ist niemand, aber wirklich niemand nachtragend. Zudem geht es im aktuellen Knatsch um die Schulbehörde, nicht um den Gemeindepräsidenten. Denn eigentlich steht die Sachpolitik im Vordergrund. Also in Landgemeinden. Quo vadis, Aadorf?