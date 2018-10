Halloween ist bei Diessenhofer Jugendlichen alles andere als out Für einmal waren im Jugendtreff Hexen anzutreffen. Die «Before-Halloween-Party» zog viele Jugendliche an. Peter Spirig

Jugendtreffleiter Stephan Mayenknecht kümmerte sich als DJ um die Musik im «Halloween-Treff». (Bild: Peter Spirig)

Am Samstagnachmittag haben sich Jugendliche wie auch die Mitarbeiterinnen Kathrin Greuter und Tina Lier sowie der neue Jugendtreffleiter Stephan Mayenknecht tüchtig ins Zeug gelegt.

Während Stunden wurde der Jugendtreff der Region Diessenhofen, der im Güterschuppen beim Bahnhof zu finden ist, in einen «Halloween-Treff» verwandelt. Unter anderem wurden für die Party Vampire, Hexen und Skelette aufgestellt oder aufgehängt. Kaum etwas blieb von der Dekoration verschont.

Verkleideter Jugendtreffleiter an den Plattentellern

Dazu ertönte während der Party fetzige Musik, wobei der Jugendtreffleiter als DJ fungierte. Dank Beamer flimmerte ein Film über die Leinwand. Es handelte sich – passend zu Halloween – um «Alice im Wunderland». Insgesamt wurden gegen vierzig Besucher gezählt. Keine Spur davon, dass Halloween out und der Spuk vorbei sein soll. Zumindest in diesem Jugendtreff nicht. Einige der Partybesucher waren speziell geschminkt oder originell verkleidet. Darunter waren Zombies, Vampire, Hexen mit farbigen Fingernägeln und ein Sensenmann auszumachen. Nach Mitternacht war dann aber wieder alles Schnee von Gestern. Ganz im Gegenteil zu dem, was noch kommt. Offen ist der Treff jeweils vier Stunden am Mittwoch ab 14 Uhr, am Donnerstag ab 16 Uhr, sowie am Freitag und Samstag ab 18 Uhr. Wobei nebst der Möglichkeit zu chillen, Hilfe bei Problemen angeboten und Projekte durchgeführt werden. Dank eines solchen ist der Treff wieder zu einem Bijou geworden.