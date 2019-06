Gutes Zeugnis für Thurgauer Winzer - Kanton hat Weine auf Pestizidrückstände untersucht

«Derzeit ist das Wetter genial», sagt Markus Müller, Weinfelder Winzer und Präsident des Branchenverbandes Thurgau Weine. «Die Reben beginnen zu blühen.» Davon berichtet auch die für den Kanton zuständige Fachstelle Rebbau im Newsletter: Mit dem angekündigten Temperaturanstieg dürfe «ab dieser Woche in allen Regionen die Vollblüte erwartet werden». Vor der Blüte präsentieren sich die Reben «recht üppig». Die feuchte Witterung der letzten Wochen habe dem Rebenwachstum Schub verliehen. Die Fachstelle schreibt aber auch: Die Rebtriebe befinden sich zurzeit in einer «heiklen Phase». Anfang Juni wurden erste Ölflecken, als Symptome des Falschen Mehltaus, aus mehreren Regionen gemeldet. Markus Müller ist froh, dass seine Rebkulturen in diesem Jahr von Krankheiten und Unwettern verschont geblieben sind. Allgemein seien die Reben gegenüber dem Hitzejahr 2018 zwei Wochen im Rückstand. Damit sei die Situation vergleichbar mit «normalen» Jahren. «Fragen Sie mich aber nicht, wie der Jahrgang wird», sagt der Winzer, «das kann ich ihnen gegen Ende Jahr sagen». (seb.)