«Gute Nachbarn sind ein Geschenk»: An Frauenfelds erstem Tag der Nachbarn zu Besuch bei zwei kleinen Festen

Wenn das Coronavirus nicht um sich greift, findet jeweils am letzten Freitag im Mai der «European Neighbours’ Day», der Tag der Nachbarn, statt. Initiiert wurde er von der in Brüssel ansässigen «European Society of Local Solidarity». Der erste Tag der Nachbarn (TdN) ging 1999 in Paris über die Bühne. Die Idee verbreitete sich schnell. 2004 stiess Genf dazu, 2007 feierten die Nachbarn erstmals in Zürich. Den ersten TdN in der Ostschweiz gab es 2016 in St. Gallen. Unter dem Motto «Gute Nachbarschaft fördert die Wohnqualität» nehmen dieses Jahr 15 Deutschschweizer Städte an der Aktion teil, darunter auch Winterthur, Schaffhausen, Wil und St. Gallen. In Frauenfeld patroniert die Stadt heuer erstmals offiziell den Tag der Nachbarn. Aber schon im vergangenen Jahr gab es mehrere Festli auf privater Initiative. (ma)

Online: www.tagdernachbarn.ch/frauenfeld