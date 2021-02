Guntershausen Hochwasserschutz gibt es erst mit der Sanierung der Bahnstation Für den Hochwasserschutz will die Gemeinde Aadorf in Guntershausen die Lützelmurg auf die andere Seite der Bahnlinie verlegen. Wann sie bauen lässt, ist derzeit aber noch offen – auch wegen finanzieller Gründen.

Die SBB wollen den Bahnhof Guntershausen behindertengerecht gestalten. Wann dies sein wird, ist noch offen. Bild: Olaf Kühne (8. Juli 2015)

Ein reissender Fluss ist sie nicht gerade. Dennoch vermag die Lützelmurg in Guntershausen bei Hochwasser Schäden anzurichten. In den vergangenen Jahren ist es ein oder zweimal vorgekommen, dass sie bei Hochwasser für überschwemmte Keller in den nahegelegenen Häusern gesorgt hatte, berichtet der Aadorfer Gemeindepräsident Matthias Küng. Allerdings sei dies nicht vergleichbar mit etwa den Ereignissen 2015 in der Gemeinde Kradolf-Schönenberg.

Um künftig grössere Schäden dennoch zu verhindern, will die Gemeinde Massnahmen für den Hochwasserschutz treffen – und hat dabei einen aufwendigen Plan: Zwischen der Oberdorfstrasse und Kleinbasel in Guntershausen soll die Lützelmurg von der Nord- auf die Südseite des Bahndamms verlegt werden. Matthias Küng erklärt, weshalb dies nötig wird:

«Derzeit ist die Lützelmurg sehr nahe an den bestehenden Gebäuden. Bei einer Hochwassersanierung wird aber mehr Platz für das Gewässer benötigt.»

Auf der anderen Gleisseite besteht der nötige Platz. Damit der Bach einst dort fliessen kann, hat die Gemeinde bereits Land erworben und Landabtausche vorgenommen. «Wir haben somit die Rahmenbedingungen geschaffen, damit die Arbeiten beginnen könnten», sagt Küng. Die Investition für die Verlegung beträgt zwischen 1,5 bis 2 Millionen Franken, wobei die Gemeinde auf Beiträge von Bund und Kanton zählen kann.

Matthias Küng

Gemeindepräsident Aadorf Bild: PD

«Einige Leute haben kein Verständnis für diesen Aufwand», sagt Küng. «Aber ich kann das nachvollziehen. Sie wohnen schon 30, 40 oder mehr Jahre hier und noch nie ist etwas Schlimmes passiert.» Man müsse aber auch nicht immer warten, bis etwas passiere.

Der Aufwand ist aus finanzieller Sicht für die Gemeinde auch ein grosser Brocken, weshalb sie die Verlegung der Lützelmurg auch noch aufgeschoben hat. Mit dem Budget 2021 hat der Aadorfer Gemeinderat denn auch bereits angekündigt, seine Investitionen zu deckeln, um die Schuldenlast verringern zu können.

Die Finanzen sind aber nicht der einzige Grund, weshalb die Verlegung der Lützelmurg vorläufig noch nicht auf der Agenda steht. Es hängt auch davon ab, wann die SBB die Bahnhaltestelle Guntershausen behindertengerecht sanieren. Lange Zeit war unklar, ob sie überhaupt erhalten bleibt, bis die SBB vor gut einem Jahr grünes Licht gaben. Matthias Küng erklärt:

«Es macht keinen Sinn, nun das Lützelmurg-Projekt anzugehen, wenn es dann womöglich den SBB die Planung erschwert.»

Eigentlich sieht das Behindertengleichstellungsgesetz vor, dass Bahnhöfe und -haltestellen bis Ende 2023 barrierefrei sein müssen. In ihrer Mitteilung schreibt die Gemeinde nun aber, dass die SBB den «Bahnhof Guntershausen bis spätestens im Jahr 2035 behindertengerecht saniert werden».

Weil die Bahnstation Guntershausen keine hohe Priorität geniesse, sei dies der späteste Zeitpunkt für den Abschluss der Sanierung, sagt Küng. «Wir gehen aber davon aus, dass die Arbeiten bis etwa 2028 abgeschlossen sein werden.» Wie der Gemeindepräsident weiss, prüfen die SBB eine Variante, bei welcher die Haltestelle an der Bahnlinie versetzt werden könnte. Bis die Pläne für die Station aber umgesetzt werden, fliesst jedenfalls die Lützelmurg in Guntershausen auch nördlich des Bahndamms.