Gülle und Trockenheit: In den Thurtaler Bächen hat es zu viel Nitrat 

Auch Gemeinden und Private setzten Unkrautvertilger und Insektizide ein, nicht nur Landwirte. Dabei ist die Anwendung von Herbiziden an Wegen und Plätzen seit 2004 grundsätzlich verboten. Eine Ausnahme gilt für Bahndämme.

Wie schon letztes Jahr wendet sich Urs Müller, Experte des landwirtschaftlichen Beratungszentrums Arenenberg, an die Thurgauer Zeitung, um die Öffentlichkeit für das Problem zu sensibilisieren.

Als Beispiel erwähnt er Zigarettenstummel, die weggeworfen und beim nächsten Regen weggeschwemmt werden. Das Nikotin, aber auch Arsen, Blei und andere Chemikalien, die sich darin befinden, vergiften das Wasser ähnlich wie Neonikotinoide. Diese hochwirksamen Insektengifte sind in der Landwirtschaft und bei Hobbygärtnern beliebt.

«Ein Tropfen Neonikotinoid beschädigt einen Bach auf dreissig Kilometer», sagt Müller. «Er tötet alle Insekten und Flusskrebschen.» Die direkte Anwendung von Herbiziden an Strassen, Dolen und auf Plätzen bezeichnet Müller als «erschreckend».



Verfärbte Gräser verraten den Einsatz von Herbiziden

Gelb verfärbte Gräser und Kräuter zeigen den Einsatz von Herbiziden an. Auf versiegelten Flächen werden sie nicht abgebaut, sondern gelangen mit dem Regenwasser in Schächte und Bäche. Das gilt auch für Plätze, die mit Kies oder mit Elementen belegt sind.

Nicht verboten ist der Gifteinsatz auf unbefestigten und mit einer Humusschicht versehenen Wegen in Gärten oder auf Spielrasen in Sportanlagen. Der Boden hält dort die Herbizide zurück. Die Bodenlebewesen haben Zeit, um sie abzubauen.

Laut Müller werden die Mittel oft überdosiert oder beim Anmachen geht etwas daneben, was beim nächsten Regen weggespült wird. Als Alternative empfiehlt der Berater: «Abflammen mit einem Brenner, jäten, striegeln oder einfach der Natur ihren Lauf lassen.»

Der Kanton Thurgau beteiligt sich am mehrjährigen Projekt Aquasan, das die Eintragspfade von Pflanzenschutzmitteln in die Gewässer genauer erkennen soll. Das Amt für Umwelt hat dafür letztes Jahr an acht Feldmessstellen 115 Proben entnommen. Die ersten Resultate werden vom Landwirtschaftsamt voraussichtlich im Mai veröffentlicht. (wu)