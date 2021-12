Gschänkli aus dem Hinterthurgau Liebe geht durch den Magen – aber nicht nur: Geschenktipps aus dem Hinterthurgau Coronapandemie, Lieferengpässe, Klimawandel: Es gibt immer mehr gute Gründe, bei der Wahl des Weihnachtsgeschenks auf lokale Produzentinnen und Produzenten zu setzen. Eine Auswahl aus dem Hinterthurgau.

Brigitte Werder und Franziska Kern freuen sich auf Besucher in Münchwilen. Bild: Maya Heizmann

Ihre Familie hat bereits den grössten Fernseher, das schnellste Auto und die coolsten Sneakers? Ihre Sockenschublade quillt über, und Ihr Küchengerätearsenal haben Sie vergangenes Jahr mit der Anschaffung einer Hotdog-Maschine ein für allemal komplettiert?

Dann ist die leide Sache mit den Weihnachtswünschen noch leider, als sie es seit Jahren eh schon ist. Doch Weihnachten ist das Fest der Liebe. Und weil Liebe bekanntlich durch den Magen geht, ist ein kulinarisches Weihnachtsgeschenk nie verkehrt.

Direktvermarkter unter dem Label Tannzapfenland

Im Hinterthurgau bieten sich hierfür natürlich lokale Produzentinnen und Produzenten an. Manche von ihnen haben sich jüngst unter der Marke Tannzapfenland organisiert. Sie finden sich auf der Website des Vereins Direktvermarkter Tannzapfenland. Von Honig über Fleisch bis Eierlikör - das Angebot kann sich sehen lassen. Mit von der Partie ist das auf dem Eschliker Riethof gebraute Riethöfler-Bier. Es ist unter anderem in der Café Konditorei Rüedi sowie im Gschänklädeli Papagei in Eschlikon erhältlich.

Die Fischinger Klosterbrauerei Pilgrim punktet mit Gourmet-Bieren. Bild: PD

Eine ganze Auswahl an Geschenksets bietet auch die Fischinger Klosterbrauerei Pilgrim in ihrem Webshop. Die Pilgrim-Biere sind aber auch direkt im Kloster erhältlich, dessen Besuch sich sowieso immer lohnt.

Produkte aus unter anderem der Nudelwerkstatt des Dussnanger Kornhauses. Bild: PD

Weil Alkohol bekanntlich einen Boden braucht: Das Kornhaus Vogelsang hat 2018 eigens eine Nudelwerkstatt eingeweiht. Die Dussnanger Genossenschaft bietet Menschen mit einer Beeinträchtigung Ausbildungs-, Arbeits- und Wohnplätze. Bekannt ist das Kornhaus auch für seine nachhaltigen Holzprodukte. In der Kornhaus-Schreinerei entsteht aus lokalen Hölzern vom schmucken Klemmbrett bis hin zum Massmöbel eine breite Palette.

Ein Geschenkkorb der St. Margarethener Favolosa Pasta AG. Bild: PD

Falls Teigwaren in Ihrer Küche längst Pasta heissen, und es Ihnen die Italianità sowieso angetan hat: Die Favolosa Pasta AG, ein Familienbetrieb in St. Margarethen, zeigt mit ihrem Sortiment, das im Belpaese Spaghetti nur eine von schier zahllosen Pastasorten sind. Die Münchwiler Pasta ist vor Ort erhältlich wie unter anderem auch im Biofachgeschäft des Kornhauses an der Pestalozzistrasse in Wil sowie im Kiebitz Bioregio in Amriswil.

Ein Buch geht immer

Sie haben sich und Ihre Familie schon vor Weihnachten auf Diät gesetzt? Dann sind kulinarische Geschenktipps natürlich nicht gerade der Weisheit letzter Schluss. Ein nur mässig originelles, dafür stets gerne gesehenes und lang anhaltendes Weihnachtsgeschenk sind Bücher. Und selbst die kann der Hinterthurgau bieten.

Buchhändlerin Anschi Inauen weiss, was Leseratten wünschen. Bild: PD

In einer spektakulären Rettungsaktion taten sich vergangenes Jahr Aadorfer Gewerbler und Politiker zusammen, um dem Bezirk die letzte verbliebene Buchhandlung zu erhalten. Innert kürzester Zeit war eine Genossenschaft gegründet, und nach rekordverdächtiger Umbauzeit erstrahlte der Aadorfer Büecherchorb pünktlich zum Weihnachtsgeschäft in neuem Glanz, sodass Buchhändlerin Anschi Inauen und ihr Team fast ohne Unterbruch Hinterthurgauer Leseratten mit Stoff versorgen konnten.

Handwerkliches findet sich schliesslich auch im Hinterthurgauer Bezirkshauptort. «Nähen ist meine Leidenschaft», sagt Franziska Kern. Deshalb hat sie auch ihren Beruf als Damenschneiderin gewählt und übt ihn bis heute mit viel Freude aus. Zurzeit präsentiert sie an der Sirnacherstrasse 9 schöne Geschenke in ihrer Weihnachtsausstellung im Nähatelier. Originell, kreativ und alles handgemacht: im stimmungsvollen Mini-Lädeli gibt es Produkte zu entdecken, die mit viel Liebe hergestellt wurden. Nützliches, Verspieltes und Accesoires, Engel in vielen Variationen, aparter Weihnachtsbaumschmuck, praktische Wärmekissen, edle Kissenhüllen, lustige Wichtelstiefel mit Appenzellerschnaps bis zu Kuscheldecken, Pulswärmern, Stirnbändern und Schals und vielem mehr. Zudem zeigt Brigitte Werder schön gestaltete Weihnachtskarten und sinnvolle Spruchtafeln.