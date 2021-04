Gruppendynamik Schon vom Zuschauen erschöpft: Ich und der innere Schweinehund in einem Fitness-Bootcamp auf der Grossen Allmend in Frauenfeld Geld zahlen, damit man körperlich an seine Grenzen kommt. Das bietet Tania Rotondaro seit kurzem in Frauenfeld an. Nach 70 Minuten Training bei spätwinterlichen Temperaturen sehnt man ein heisses Bad herbei und hofft auf möglichst wenig Muskelkater.

Tania Rotondaro und ihre Schützlinge bei der körperlichen Ertüchtigung. Bild: Benjamin Manser

Eigentlich wäre man ja alt genug. Oder auch: zu alt. Um sich am Wochenende an einem Vormittag aus dem Bett zu mühen. Um an die eigenen Grenzen zu gehen. Eigentlich will ich an diesem Vormittag aktiv an einem Fitness-Bootcamp teilnehmen. Mit Betonung auf «aktiv». Nötig hätte ich es ja. Zum Glück ziehe ich genug früh die Notbremse.

Denn schon das Zuschauen erschöpft einen. Und die Bise beim Galgenholz ist giftig.

Mitnehmen: Fitness-Mätteli und genug zu trinken. Bild: Benjamin Manser

Die elf Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Bootcamps tun mir leid. Natürlich ist mein Mitleid zu kurzsichtig. Vielmehr haben sie mit ihrem inneren Schweinehund gerungen – und gewonnen. Sich körperlich auskotzen, das ist definitiv nicht Liebe auf den ersten Blick. Das braucht Zeit, bis man es versteht. Und Bootcamp, was ist das überhaupt für ein neumodischer Seich. Da erinnere ich mich an ein Euro-Dance-One-Hit-Wonder aus den tiefen Neunzigern. Der Song hiess «Captain Jack», der Interpret sinnigerweise genau so. Also Armeedrill aus Amerika. Und fetzige Musik.

Captain Jack mit seinem Hit «Captain Jack». Video: Youtube

Gruppendynamik ist zugleich soziale Kontrolle

Fitnesstrainerin Tania Rotondaro. Bild: Benjamin Manser

Mitnehmen: Fitness-Mätteli und genug zu trinken. Ein wenig Grundmotivation wäre auch nicht schlecht. Aber keine Sorge: Tania weiss zu motivieren. Tania Rotondaro: Leiterin dieses Bootcamps. Die 35-Jährige ist Fitnesstrainerin und zugleich Fotografin. Sie betreibt seit vielen Jahren Fitness, vor sechs Jahren hat sie sich selbstständig gemacht. In dieser Runde, die sich drillen lässt, ist man per Du.

«Sie, Frau So-und-so, geben Sie mal Gas.»

Erste Anzeichen von Erschöpfung. Bild: Benjamin Manser

Das hört sich halt schräg an. Als die Stunde nach 70 Minuten vorbei ist, wird geklatscht. Obwohl fast allen die Zunge aus dem Hals hängt. «Bis nächsten Samstag», verabschiedet man sich. Diese Gruppendynamik, die hier vorherrscht, und zugleich ein wenig soziale Kontrolle ist: wow. Tania lacht und sagt:

«Es ist wohl eine Hassliebe zu mir.»

Und dass sie zwar sehr wettkampforientiert sei, aber eben nicht der klassische Drillinstruktor.

Runden rennen. Bild: Benjamin Manser

«Nicht an die Pause denken, weitermachen»

In die Knie gehen. Bild: Benjamin Manser

Als sich die acht Frauen und drei Männer – Durchschnittsalter wohl so um die 35, allesamt nicht unfit – kurz nach 10 Uhr auf Tanias Anweisung im Kreis aufstellen, scheint kurz die Sonne. Wie der Muskelkater vom letzten Samstag gewesen sei, fragt sie. Einer sagt: «Gut.» Dann meint Tania, dass es dieses Mal ein bitzeli härter werde. Aber sobald man merke, dass man seine Grenzen überschritten habe, sei es auch okay, «einen Step back» zu machen.

Übung mit dem Mätteli. Bild: Benjamin Manser

Tania lächelt. Immer. Es kommt nicht gut, wenn die Bootcamp-Chefin keucht vor Erschöpfung. «Tempo halten», ruft sie. Und die Gruppe tut wie geheissen. Die Leute tragen Kappen und Stirnbänder. Nach 15 Minuten sieht man den ersten eine gewisse Erschöpfung an. Aber der Gruppendruck treibt sie an. Das ist durchaus beeindruckend. Denn eigentlich finde ich Gruppendruck immer ziemlich doof. «Nicht an die Pause denken. Weitermachen.»

Und weiter. Ohne Pause. Bild: Benjamin Manser

Am Ende der 70 Minuten erzählt Tania von der Gratwanderung. Man müsse die Leute fordern, dürfe sie aber nicht ständig überfordern. Denn dann mache es verständlicherweise keinen Spass mehr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer rennen und machen Übungen an Ort. Tania kündigt an:

«Jetzt fängt es an, muskulär zu brennen.»

Einer der Teilnehmer muss husten. «Gut atmen», fordert Tania, «gut atmen.» Es gehe darum, den Puls hochzuhalten, sagt die Fitnesstrainerin. Die Gesichter in der Runde sind mittlerweile hochrot. Um zu schwitzen, ist es aber zu kalt. Kurz nach 10.30 Uhr.

Tania Rotondaro ist fit. Bild: Benjamin Manser

Ein Spaziergänger schaut ungläubig zu

Und wieder Runden rennen. Bild: Benjamin Manser

Nach einer Übung auf dem Mätteli meint einer: «Der Kran fehlt, um einen wieder aufzurichten.» Dann bleibt ein älterer Spaziergänger stehen, schaut der Gruppe etwas ungläubig zu, schüttelt den Kopf und nimmt wieder ein paar kleine Schritte. Die ganze Zeit dröhnt Musik aus der kleinen Musikbox in der Mitte der Gruppe, meist amerikanischer Hip-Hop. Tania meint:

«Wenn ihr das im richtigen Flow macht, geht es noch besser.»

Das macht Spass. Bild: Benjamin Manser

Allgemeines Nicken. «Und ziehen, ziehen.» Mir wird langsam kalt. Ich muss mich bewegen. Es ist 10.45 Uhr. Dann passiert etwas: Tania muss bei einer Stafettenübung kurz innehalten. Jetzt sieht sie selber grad ein wenig geschafft aus. Kein Wunder. Sie hat an diesem Vormittag vor dem Fitness-Bootcamp schon eine Stunde Online-Fitness gegeben. Aber sie lächelt noch immer.

Fitness-Bootcamp: jeden Samstag, 10 bis 11 Uhr. Treffpunkt: Parkplatz Galgenholz, Frauenfeld. Anmeldung notwendig (maximal 15 Teilnehmende): 078 875 57 79 oder tania@rotondaro.com.