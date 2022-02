Grundversorgung Wieso es auch auf dem Land Einkaufsläden braucht: Der Volg Hüttwilen feiert Wiedereröffnung nach einem Umbau Für 150'000 Franken hat die regionale Landi ihren Volg in Hüttwilen aufgefrischt und energetisch auf den neusten Stand gebracht. Der Umbau dauerte zehn Tage. Ein Laden für den täglichen Bedarf ist auch wichtig für die Standortattraktivität und für die soziale Interaktion.

Kurz vor Wiedereröffnung des Volg Hüttwilen: Landi-Geschäftsführer Rudolf Grunder und Ladenleiterin Margareta Weyermann räumen Wein ein. Bild: Donato Caspari

Alles neu, doch die Frische bleibt. Im Hüttwiler Volg ist nach dem zehntägigen Umbau nur noch wenig dort, wo es einmal war. Gleichwohl strahlen Land-Hüttwilen-Geschäftsführer Rudolf Grunder und Ladenleiterin Margareta Weyermann wie Maikäfer – obwohl es erst Mitte Februar ist.

Der Volg an der Hüttwiler Hauptstrasse. Bild: Donato Caspari

«Am Anfang müssen sich unsere Kundinnen und Kunden wohl ein wenig umgewöhnen.»

Das sagt Grunder. Dafür ist die ganze Belegschaft – also sieben Mitarbeitende – am Freitag im Laden. Man dürfe das Personal ungeniert ansprechen, wenn man etwas nicht finde, meint Weyermann. Dazu gibt es zur Feier des Tages eine Aktion, bei der man sich einen Rabatt erwürfeln kann. Und vor dem Volg bäckt der Bedabeck aus Basadingen feine Berliner.

Landi Hüttwilen hat zwei eigene Marken Die heutige Landi Hüttwilen und Umgebung wurde im Jahr 1932 gegründet. 1997 stimmten die Genossenschafter der Fusion mit der Landi Herdern-Lanzenneunforn zu. Der Volg feierte im Jahr 1988 Eröffnung. Heute hat die Landi Hüttwilen 120 Mitglieder. Etwas mehr als die Hälfte sind aktive Landwirte. 23 Mitarbeitende sind angestellt. Die Landi hatte 2020 einen Umsatz (Handel und Dienstleistungen) von knapp 11,3 Millionen Franken. Eine Besonderheit ist, dass die lokale Organisation zwei Markenlinien mit regionalen Produkten führt: «Heimisch» und «Landschober – mit de Schwiizer Landwirtschaft verwurzlet». (ma) www.landihuettwilen.ch

Systemwechsel bei Postagentur war der Auslöser

150'000 Franken haben die Genossenschafter für den Umbau bewilligt. Dieses Kostendach werde man auch einhalten, sagt der Landi-Geschäftsführer. Während andernorts Volg Winterthur den Einkaufsladen betreibt, ist es in Hüttwilen die lokale Genossenschaft. Seit einigen Jahren ist auch eine Postagentur im Volg Hüttwilen untergebracht. Diese sei dann auch ein Auslöser für den Umbau gewesen. Wie Grunder sagt, habe sich die Post zu einem Systemwechsel entschieden. Heisst: Bisher musste man seine Postsachen selber erledigen, nun wird man an der Kasse bedient.

Blick in den neu organisierten Laden kurz vor der Wiedereröffnung. Bild: Donato Caspari

«Diese Umstellung haben wir zum Anlass genommen, den Laden allgemein aufzufrischen.»

Das sagt Grunder. Dazu gehören eine neue Warenordnung, ein frisches Ladendesign und vor allem mehrere Anpassungen im Bereich der Energieeffizienz. Neu gibt LED-Licht hell, und die Kühltheken und -regale sind nicht mehr offen, sondern müssen von Hand geöffnet werden.

Einkaufsmöglichkeiten in Hüttwilen

Gemüse und Früchte kommen aus der Region

Der Volg in Hüttwilen. Bild: Donato Caspari

Eine Besonderheit der Landi Hüttwilen ist, dass sie eigene Gemüse- und Beerenkulturen unterhält. Grunder sagt, das sei das Hauptgeschäft der Genossenschaft, die ein Einzugsgebiet von Lanzenneunforn bis nach Nussbaumen hat.

«Mit Beeren und Spargeln beliefern wir auch Detailhändler ausserhalb von Volg.»

Entsprechend hätten frische Produkte aus der Region einen sehr grossen Stellenwert im Volg Hüttwilen. Gemüse und einheimische Früchte stammen allesamt aus der Region, auch in Bioqualität. Grunder ist auch stolz auf die Volg-Hüttwilen-Marke «Heimisch». Im Zentrum stehe dabei die Aroniabeere. Aber auch andere Fruchtprodukte seien im Angebot. Und um Food-Waste zu verhindern, werden die Früchte und Beeren, wenn nicht frisch, dann als Saft, Konfi oder getrocknet angeboten.

Der Volg kurz vor Wiedereröffnung. Bild: Donato Caspari

Ladenleiterin Weyermann freut sich, dass nun mehr Platz da ist für die rund 5000 Artikel und der Laden aufgeräumter wirkt. Brote, Sandwiches, Salate und Süsses kommen weiterhin vom Bedabeck, Frischblumen vom Stift Höfli. Die benachbarte Metzgerei Levi liefert Wurstwaren und anderes. Neu gibt es eine Käse-Selbstbedienungstheke. Und die Seebachtaler Weine haben eine anmächelige Präsentation bekommen.

Ohne Laden ist eine Gemeinde weniger attraktiv

Judith Janker, Geschäftsführerin Regio Frauenfeld. Bild: PD

Judith Janker, Geschäftsführerin der Regio Frauenfeld, sagt, da kein grösseres Kundenwachstum zu erwarten sein, würden Anbieter im Bereich der Grundversorgung (zum Beispiel Post, Bank, Lebensmittel oder Gastronomie) oftmals in urbane oder dezentrale Zentren ziehen oder schränkten ihr Angebot in kleineren Gemeinden aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ein. In der Regio Frauenfeld seien einige Orte in den ländlicheren Gemeinden davon betroffen, dass sie beispielsweise über keinen Lebensmittelladen und keine regelmässige Busverbindungen mehr verfügten.

«Um zu vermeiden, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region für einen Liter Milch mit dem Auto nach Frauenfeld fahren, sind lokale Läden zentral.»

Sabina Peter Köstli, Gemeindepräsidentin Hüttwilen. Bild: Andrea Stalder

Der Verkauf von Regionalprodukten durch die dezentrale Volg-Logistik fördert die verbliebenen Betriebe und könne zur Identitätsstiftung beitragen. Nicht zuletzt stellten Läden (nicht nur) in ländlicheren Gemeinden immer einen wichtigen Ort der sozialen Interaktion dar. Die Hüttwiler Gemeindepräsidentin Sabina Peter Köstli sieht es gleich wie Janker:

«Ohne Einkaufsmöglichkeit verliert eine Gemeinde massgeblich an Attraktivität.»

Der Volg sei ein regionaler Anziehungspunkt und eine langjährige, feste und geschätzte Grösse in Hüttwilen. Der Gemeinderat begrüsse es daher sehr, dass die Verantwortlichen der Landi Hüttwilen in den Umbau des Volg-Ladens investiert hätten und damit den Standort Hüttwilen sichern und stärken würden.