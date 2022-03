Grünraumaufwertung Eröffnung vor den Sommerferien: Frauenfeld soll hinter der Walzmühle ein 330 Meter langes Kanalbad bekommen Ideen gab es schon länger, nun wird es konkret: Die Stadt nimmt am Walzmühlekanal bauliche Anpassungen vor, damit er sicher beschwimmbar wird. Die Bauauflage soll in naher Zukunft erfolgen. Eröffnung soll vor den Sommerferien sein. Das lässt sich die Stadt insgesamt 240'000 Franken kosten.

Visualisierung: So könnte der Walzmühlekanal als Badeort aussehen. Bild: PD/Planikum AG

«Die Stadt Frauenfeld ist bald um eine Attraktion reicher.» So heisst es in einer Medienmitteilung des städtischen Departements für Bau und Verkehr. Dass im Rahmen der Testplanung Lebensraum Murg im Murgwasser ein Badeort entstehen könnte, darüber haben Stadtrat Andreas Elliker und Stadtbaumeister Christof Helbling schon vor anderthalb Jahren in diesem Medium sinniert. Nun wird es konkret: Vor den Sommerferien soll der Walzmühlekanal zum Badeort werden, wie Stadtbaumeister Helbling erklärt.

Christof Helbling, Frauenfelder Stadtbaumeister. Bild: Andrea Stalder

«Um dies zu ermöglichen, wird die Stadt den Kanal mit verschiedenen Massnahmen aufwerten und für Badende sicherer machen.»

Nun ziehe man ein Handlungsfeld dieser Testplanung vor, sagt Helbling. Hintergrund ist auch, dass das Freibad aufgrund des Hallenbadneubaus geschlossen bleibt.

Bereits heute sei der Kanal frei zugänglich. Aber darin zu baden, berge einige versteckte Risiken. Diese sollen laut Helbling nun mit möglichst einfachen Mitteln beseitigt werden. Geplant seien drei breite und zwei schmale Ein- und Ausstiegstreppen mit Sitzstufen und Sitzmauern sowie fünf Notausstiegsleitern. Ein Schutzrechen – ebenfalls mit der Möglichkeit, bequem aus dem Kanal auszusteigen – wird am Ende des Badebereiches angebracht. Die Liegewiese wird mit Sitzgelegenheiten, Abfallkübeln und Rettungsmaterial ausgestattet. Die Wiese wird zudem mit Weiden und Feldahornbaumgruppen als Schattenspender bepflanzt. Für die baulichen Massnahmen ist ein ordentliches Auflageverfahren notwendig. Die Gesamtkosten von 240’000 Franken liegen in der Finanzkompetenz des Stadtrates.

Neue Kanalbadi in der Walzmühle

Parzelle ist Eigentum der Stadt Frauenfeld

Diese baulichen Massnahmen sind auf der Parzelle 792 geplant, die der Stadt gehört und worauf sich im südöstlichen Bereich auch ein kleines Schrebergartenareal befindet. Der Badebereich wird 330 Meter lang und reicht vom bestehenden kleinen Wehr kurz vor dem Wald im südöstlichen Bereich bis zum Steg gegenüber der Firma Zur Rose. Der bestehende Übergang auf Höhe des Armbrustschützenhauses wird abgebaut und zum Wehr am Anfang des Badebereichs versetzt. Diese Verschiebung findet statt, damit einerseits ein Umlauf möglich ist. Man kann beim Wehr oben einsteigen, sich runtertreiben lassen und danach wieder hinter den Schrebergärten zum Anfang zurückspazieren. Andererseits sei das eine Vorgabe der Beratungsstelle für Unfallverhütung des Bundes. Denn sonst dürfte man mit Schwimmhilfe nicht unter dem Steg durch.

Andreas Elliker, Stadtrat und Departementsvorsteher Bau und Verkehr. Bild: Ralph Ribi

Längerfristig sei auch möglich, den Badebereich in Fliessrichtung abwärts bis zum Walzmühleareal zu vergrössern, sagt Helbling. Dann wären es gesamthaft bis zu 480 Bademeter. Der Kanal ist zwischen 70 und 90 Zentimeter tief und deshalb auch kinderfreundlich. Man kann sich gut vorstellen, dass es sich Stadtrat Elliker und seine Stadtratskolleginnen und -kollegen nicht nehmen lassen werden, bei der offiziellen Eröffnung als Erste einen Schwumm zu machen.