Gründelenten haben’s leichter im Bodensee als andere Vögel

Die Datensammlung: Die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Bodensee (OAB) hat die Bestandsentwicklung der Wasservögel in einem Buch zusammengefasst und damit einen riesigen Datenschatz für die Öffentlichkeit erschlossen. Das 320 Seiten starke Werk («55 Jahre Wasservogelzählung am Bodensee», 1961 bis 2016) mit informativen Texten und zahlreichen Bildern ist in der Reihe «Der Ornithologische Beobachter» erschienen und kann für 25 Euro im NABU-Bodenseezentrum Reichenau, Am Wollmatinger Ried 20, bezogen werden.

Die Erschwernisse: Nicht immer war die Akzeptanz der Arbeit der Vogelschützer so gross wie heute. In einem Beitrag in dem Buch beschreibt die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft, wie es zuging in den 1970er- und 1980er-Jahren. In der Auseinandersetzung um die Einrichtung von Schutzgebieten und die Einschränkung der Vogeljagd wurden die Gegner der Vogelschützer rabiat. So verübten Unbekannte 1982 einen Brandanschlag auf das OAB-Forschungsschiff Netta. (fdo)

Mer Infos unter: www.nabu-bodenseezentrum.de