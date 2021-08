Grossveranstaltung «Wir bieten dem Virus die Stirn»: Das Winzerfest ist die erste Frauenfelder Veranstaltung mit Covid-Zertifikat-Pflicht und findet neu auf der Promenade statt Wer kommenden Samstag an der sechsten Ausgabe des Winzerfests ein paar Stunden Gemütlichkeit geniessen will, muss in Sachen Covid-19 entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Laut Schutzkonzept sind maximal 1000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf dem Festplatz zugelassen – der sich neu auf der Promenade befindet und nicht in der Altstadt.

Das OK des Winzerfests stösst am neuen Standort auf der Promenade auf gutes Gelingen an: OK-Co-Präsident Armin Strom, Mathias Hirschi, OK-Co-Präsident Hans-Peter Wägeli und Charles Salathé.

Bild: Benjamin Manser

Die Pandemie ist Realität. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Aber deswegen den Kopf in den Sand stecken, das geht für Winzer Hans-Peter Wägeli nicht. Er sagt:

«Wir müssen dem Virus die Stirn bieten. Viele sagen auch diesen Sommer ihre Veranstaltungen ab. Wir nicht.»

Er spricht vom Frauenfelder Winzerfest, das kommenden Samstag zum schon sechsten Mal über die Bühne geht – nachdem es 2020 nicht stattfinden konnte. Es war heuer ein Kraftakt für das Fest-OK um die beiden Co-Präsidenten Wägeli und Armin Strom. Aber das Winzerfest findet statt – zwar nicht wie üblich in der Altstadt, sondern auf der Promenade. Dafür meint es das Wetter sehr gut mit den Winzern. «Das gibt ein wunderschönes Fest», meint Wägeli. Das Ambiente in der Kastanienallee sei grossartig. Man erinnere sich etwa an die lange Tafel am Mitsommerfest 2019. Es seien von rund 20 Winzern 100 verschiedene Weine im Angebot. Und wem es trotzdem noch zu heiss sei, könne ja sporadisch mal ein Glas Wasser trinken, sagt Wägeli schmunzelnd.

100 Weine von rund 20 Winzern im Angebot Kommenden Samstag, 14. August, geht das sechste Frauenfelder Winzerfest über die Bühne. Als Veranstalter fungiert der Verein Genussthur Thur-Seebachtal, der sich aus Winzern, Landwirten, Gastronomen, Metzgern und Käsern der Region zusammensetzt. Los geht es um 16 Uhr. Das Fest dauert bis 23 Uhr. Gefeiert wird pandemiebedingt auf der Promenade und nicht in der Altstadt. Von rund 20 Anbietern stehen 100 verschiedene Weine im Angebot. Daneben gibt es auch Grill- und Käsespezialitäten sowie diverse andere Essangebote. Für ein Zehnernötli kauft man ein Winzerfest-Glas und kann damit alle Weine degustieren. Wer das Glas am Ende des Abends wieder abgibt, bekommt einen Fünfliber retour. Auch musikalisch wird den Besucherinnen und Besuchern einiges geboten. Den Anfang machen die Murgtal-Musikanten von 16 bis 17.15 Uhr. Danach stehen von 17.30 bis 19.15 Uhr Go-Bass auf der Bühne. Den Schluss machen die beliebten Gino-Boys, die von 19.30 bis 23 Uhr für Stimmung sorgen. (ma) www.genussthur.ch

Gemäss Schutzkonzept maximal 1000 Besucher gleichzeitig

Es gibt gewiss ein schönes Fest, doch gewisse Rahmenbedingungen sind neu. Dass das Winzerfest nur mit Covid-Zertifikat-Pflicht stattfinden kann, war schon länger klar. OK-Co-Präsident Strom sagt:

«Da wir bei den letzten Durchführungen jeweils um die 1000 Besucherinnen und Besucher begrüssen konnten, hatten wir keine andere Wahl.»

Denn in dieser Grössenordnung wird nur eine Veranstaltung mit Covid-Zertifikat-Pflicht bewilligt. Es gelte also: Einlass nur geimpft, genesen oder getestet. Sicherheitsleute kontrollieren die Zertifikate entweder auf dem Smartphone oder ausgedruckt auf Papier. Eine Teststation am Fest gibt es nicht. Strom sagt: «Das liegt leider ausserhalb unserer finanziellen Möglichkeiten.» Wie Co-Präsident Wägeli aber ergänzt, seien Covid-19-Antigentests bei Misanto bei der Hauptpost in Frauenfeld am Samstag bis 19 Uhr möglich. So komme man auch zum Zertifikat – falls denn das Testresultat negativ ist. Auf Nachfrage bei Misanto ist eine Terminvereinbarung im Voraus notwendig.

Am Winzerfest kommenden Samstag gilt Covid-Zertifikat-Pflicht. Bild: Christian Beutler (Keystone)

Aufgrund der Zertifikatskontrollen ist nun eine Absperrung des Festplatzes notwendig. So weit, so gut. Das heisst, dass die Zürcherstrasse und ein Teil der Kirchgasse in der Altstadt abgesperrt wären für das Fest. Anwohnerinnen und Anwohner hätten gleich wie Festbesucher nur Einlass mit Zertifikat gehabt. Das wäre aber nicht zumutbar gewesen. Das Fest muss deshalb umziehen, von der Altstadt auf die Promenade. Denn dort kann der Festplatz abgesperrt werden, ohne Anwohner zu beeinträchtigen.

Wie Strom erklärt, gibt es an beiden Enden der Allee einen Einlass. Gemäss Schutzkonzept sind maximal 1000 Besucherinnen und Besucher gleichzeitig auf dem Festplatz zulässig. Bei den Zugängen stehen Sicherheitsleute, welche die Besucher zählen, die kommen und gehen. Das heisst: Es ist möglich, dass man zu späterer Stunde auch mal anstehen muss, bis man aufs Festgelände darf.

Veranstalter stehen gegenüber der Stadt in der Pflicht

Bettina Beck, Stadtschreiberin. Bild: Reto Martin

Zum Winzerfest sagt Frauenfelds Stadtschreiberin Bettina Beck: «Es ist sicher das erste Schutzkonzept unter diesen Voraussetzungen, welches von uns geprüft wurde.» Wichtig sei für die Stadt einerseits, dass der Anlass durchgeführt werde, und dass die Besucherinnen und Besucher andererseits vor einer Ansteckung geschützt würden. Innerhalb der gesetzlichen Vorgaben sind die Veranstalter frei, wie sie dies sicherstellen. In jedem Fall sei aber bei Veranstaltungen in dieser Grössenordnung die Erstellung und Umsetzung des Schutzkonzeptes Voraussetzung.

«Die Veranstalter sind dafür verantwortlich und in der Pflicht. Die Stadt unterstützt sie dabei und es wird sicher auch eine Vertretung von Seiten Stadt vor Ort sein.»

OK-Co-Präsident Wägeli windet der Stadt ein Kränzchen: «Die Verantwortlichen stehen hinter uns.» Vor allem dem Werkhof und Thurplus gebühre ein grosser Dank für ihre Flexibilität. Nicht zuletzt sei das Winzerfest auch für alle beteiligten Winzerbetriebe Motivation. Denn im Thur- und Seebachtal habe es jüngst 70 bis fast 100 Prozent der Reben verhagelt.