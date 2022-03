Grossprojekt Gummistiefel, Liebestöter und ein Fläschli mit Originalbadiwasser: Stadt Frauenfeld setzt den Grundstein für den Neubau des Hallenbades für 40 Millionen Franken Rein mit der Zeitkapsel! Nach den Abbrucharbeiten seit Herbst ist am Mittwoch die Grundsteinlegung für den Frauenfelder Badi-Neubau über die Bühne gegangen. Als symbolischen Akt vergruben die Verantwortlichen auf der Grossbaustelle mehrere Zeitzeugen.

Vier Männer mit Zeitkapsel in einem Bauloch: Roman Brülisauer, Stadtrat Fabrizio Hugentobler, Architekt Christian Koller und Andreas Frei. Bild: Ralph Ribi

Fast pünktlich zur Grundsteinlegung fürs neue Hallenbad öffnete Petrus seine Schleusen. So waren am Mittwochvormittag auf der Grossbaustelle an der Schlossmühlestrasse Gummistiefel und Schirm um einiges gefragter als frühlingshafte Sneakers und Sonnenbrille. Für eine kleine Feier trafen sich nebst Mitgliedern aus Stadt- und Gemeinderat auch Vertreter des zuständigen Amtes für Freizeitanlagen und Sport sowie Architekten, Planer, Bauleute und weitere Beteiligte, um den Meilenstein für den Neubau Hallenbad Frauenfeld mitzuerleben.

Im Herbst 2020 genehmigten die Stimmberechtigten einen Kredit in Höhe von knapp 40 Millionen Franken für die neue Badi am alten Standort. Rund ein Jahr später starteten die Abbrucharbeiten, die nun zu Ende sind und von den baldigen Aufbauarbeiten gefolgt werden. Die Einweihung für die neue Badi ist für den Herbst 2023 geplant, bis dahin ist sie geschlossen.

Visualisierung des Hallenbades «Tag am Meer», wie die Frauenfelder Badi vom Vorplatz aus nach der Fertigstellung aussehen soll. Bild: PD

Die meteorologische Aktualität nahm Stadtpräsident Anders Stokholm in seine Ansprache auf, als er sich freute, bald in der neuen Badi ins Wasser zu springen, das halt derzeit vom Himmel falle. In seinen Händen hielt er nicht etwa einen Schirm der Stadt Frauenfeld, sondern einen der Gemeinde Gachnang. Er sagte:

«Die neue Badi ist ein zukunftsweisendes Projekt für die ganze Region.»

Anders Stokholm, Stadtpräsident Frauenfeld. Bild: Donato Caspari

Stokholm sprach von einem grossen Lupf, einer grossen Investition. Es sei schön, dass es nach einer langen Planungszeit nun so richtig an die Umsetzung gehe. «Es ist schön, dauert die Umsetzung nicht so lange wie die Diskussionen davor», meinte der Stadtpräsident.

Erstmalige Diskussionen im Sommer 2013

Erstmals für Gesprächsstoff sorgte der Badi-Neubau in einer GPK-Sitzung im Juni 2013, sagte Stadtrat Fabrizio Hugentobler mit dem schwarzen Zeitkapsel-Rohr in den Händen. Darin befinden sich nebst Bauplänen, der Botschaft an den Gemeinderat, einer Abstimmungsbotschaft auch eine Ausgabe der Thurgauer Zeitung. Der Vorsteher des Departements für Werke, Freizeitanlagen und Sport sagte:

«Ich wünsche unserer Badi Langlebigkeit, allen Beteiligten gutes Gelingen und eine unfallfreie Bauzeit.»

Anschliessend schraubte Hugentobler nochmals den Deckel auf, um ein Fläschchen mit Originalbadewasser von kurz vor der Schliessung Ende Oktober reinzulegen.

Ein letzter Schwumm im Frauenfelder Hallenbad, das danach abgerissen wird: TZ-Redaktor Mathias Frei und Stadtrat Fabrizio Hugentobler. Bild: Andrea Stalder (25.10.2021)

Christian Koller von der Architekten SIA AG in Baden nahm die Anwesenden mit auf eine Velotour, als er über die Grundsteinlegung sinnierte und inmitten der Grossbaustelle seine Gedanken kundtat. «Es ist kompliziert», meinte Koller und zählte etliche Substantive auf, die ihm auf seinem Velo durch den Kopf geschossen seien, unter anderem Nutzungsvereinbarung, Hochwasserschutzkonzept oder Molassefelsabbau, alles Wörter «wie Liebestöter», wie Koller sie nannte. Danach griff er wie Stokholm und Hugentobler zur Schaufel, um die Zeitkapsel zu vergraben.

Pandemie als positiver Nebeneffekt

Immer wieder dankten die Sprechenden allen beteiligten Personen, ganz besonders aber den Mitarbeitenden des Amtes für Freizeitanlagen und Sport, Leiter Roman Brülisauer und Andreas Frei, Leiter Hallen-, Frei- und Sprudelbad. Architekt Koller erwähnte die Pandemie als grossen Vorteil und ergänzte:

Christian Koller, Architekt Hallenbad-Neubau. Bild: Ralph Ribi

«Das Hallenbad ist quasi stillgestanden, Andreas Frei war quasi arbeitslos und deshalb für uns allzeit bereit, was ein guter Nebeneffekt von Corona war.»

Andreas Frei freut sich riesig aufs neue Hallenbad, wofür er in der Detailplanung stark involviert ist. Er steht fast in täglichem Austausch mit den Architekten und Planern und kann so für den zukünftigen Betrieb die besten Lösungen schaffen. Welcher Wasserhahn ist wo? Welche Bodenheizung kommt wo hin? Solche Fragen beantworten Frei, Brülisauer und Co. in diesen Tagen, um nach der Fertigstellung einen optimalen Betrieb zu gewährleisten. «Wir sind sehr froh, dass wir unsere Ideen einbringen können», sagte Frei. Und Brülisauer brachte es für alle auf den Punkt: «Die Vergangenheit ist weg, jetzt entsteht etwas Neues!»