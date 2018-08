Grosser Rat will Hausbesitzer nicht wie Baulandhorter behandeln

Die Grundstückgewinnsteuer beträgt im Thurgau heute grundsätzlich 40 Prozent. Wer sein Land nach weniger als drei Jahren wieder verkauft, bezahlt mehr. Dabei geht es um Spekulationszuschläge. Das gibt der Bund so vor und daran will die Motion von Vico Zahnd auch nicht rütteln. Wer sein Grundstück erst nach mehr als sechs Jahren verkauft, zahlt heute weniger als 40 Prozent Gewinnsteuer – pro Jahr, das die Haltezeit länger ist, vier Prozent weniger. Maximal kann sich die Gewinnsteuer um 72 Prozent verringern. Behält man ein Grundstück also 23 Jahre, profitiert man vom tiefstmöglichen Steuersatz: 11,2 Prozent. Der Regierungsrat schrieb in seiner Beantwortung der Motion, dass nach ersten Berechnungen die Grundstückgewinnsteuer neu 16 Prozent betragen müsste, damit der Steuerertrag gleich hoch bleibt. Der Kanton soll durch die geplante Gesetzesänderung weder Mehr- noch Mindereinnahmen haben.