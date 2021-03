Grosser Rat Thurgau «Wieso gibt es Betriebe mit mehr Praktika als Lehrstellen?»: Motion gegen Missbräuche wird trotzdem abgelehnt Die Motion «Bekämpfung von Missbräuchen bei Praktika» wird vom Thurgauer Grossen Rat nach eingehender Diskussion mit 33 Ja zu 88 nicht erheblich erklärt. Dennoch sind sich alle Fraktionen in wenigstens zwei Punkten einig: Praktika sind wichtig, Missbräuche darf es aber nicht geben.

Wer ein Praktikum absolviert, hat Anspruch auf fachliche Begleitung, damit keine falsche Arbeitsweise antrainiert werden. Längst nicht überall ist das gewährleistet.



Bild: Dominik Wunderli

Der Begriff des Praktikums ist rechtlich nicht definiert und wird für eine Vielzahl von Anstellungsverhältnissen verwendet. Ihnen gemeinsam ist hauptsächlich, dass sie befristet und tief entlöhnt sind. Diese Ansicht der Regierung teilen auch Jacob Auer (SP, Arbon) und Marina Bruggmann (SP, Salmsach). Nicht aber die Ansicht bezüglich Handlungs­bedarf. In ihren Augen sind dem Missbrauch und der Ausnützung heute Tür und Tor geöffnet. Das zeige sich in der Praxis immer wieder, wenn auch grosse Unterschieden zwischen den Branchen bestünden. Zehn Prozent aller Arbeitnehmenden unter 24 Jahre seien in einem Praktikum, verdeutlichte Auer.

Um Missständen Einhalt zu gebieten, brauche es klare Gesetze. Mit der Motion «Bekämpfung von Missbräuchen bei Praktika» versuchten Auer und Bruggmann sowie 34 Mitunterzeichnende, dies zu erreichen.

Regierung sieht keinen Handlungsbedarf

Die Regierung schreibt in ihrer Antwort, die Tripartite Kommission des Kantons Thurgau sei beauftragt, im Rahmen der Flankierenden Massnahmen den Arbeitsmarkt zu beobachten und gegen missbräuchliche Lohnunterschreitungen vorzugehen. Mit den «Richtlinien Tripartite Kommission: Zulässige Formen von Praktika» verfüge sie über ein adäquates Hilfsmittel. Dieses ermögliche es ihr, im Rahmen der Arbeitsmarktkontrolle Praktika als zulässig oder unzulässig zu identifizieren und gesetzlich vorgesehene Schritte einzuleiten.

In Kindertagesstätten haben Praktika auch wirtschaftlich eine Bedeutung. Zuweilen mag das zu Missbräuchen verlocken. Allerdings sind Kitas stark reguliert und kontrolliert. Bild: Gaetan Bally/Key

Der Grosse Rat folgt dem Regierungsrat

Vergeblich stellte Marina Bruggmann die Frage: «Wieso gibt es denn Betriebe mit mehr Praktika als Lehrstellen?» Da sei der Missbrauch doch offensichtlich. In der Diskussion waren sich alle Fraktionen zumindest in zwei Punkten einig: Praktika sind aus verschiedenen Gründen von grosser Bedeutung, dürfen aber nicht zum Nachteil von Praktikantinnen und Praktikanten missbraucht werden. Doch nur die SP und die Grünen sprachen sich letztlich für die Erheblicherklärung der Motion aus. Mit 33 Ja zu 88 Nein wurde sie schliesslich abgelehnt und ist damit vom Tisch.