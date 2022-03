Grosser Rat Thurgau Jetzt live: Thurgauer Parlament kehrt ab 30. März zurück in die traditionellen Ratssäle in Frauenfeld und Weinfelden Heute ab 9.30 Uhr tagt das Thurgauer Kantonsparlament in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Es ist voraussichtlich die zweitletzte Sitzung im Coronamodus. Ab 30. März kehrt der Grosse Rat für das Sommerhalbjahr in den Ratsaal Frauenfeld und für das Winterhalbjahr in den Ratsaal Weinfelden zurück.

Seit fast zwei Jahren tagt der Thurgauer Grosse Rat wegen der Coronapandemie in der Rüegerholzhalle in Frauenfeld. Bild: Donato Caspari / chmedia (16.2.2022)

09:39 Uhr

Das Leid, das dieser Krieg auf allen Seiten anrichte, bezeichnet Brigitte Kaufmann als unermesslich. «Krieg ist immer eine humanitäre Katastrophe. Wir sollten uns heute, in diesen Minuten darauf besinnen, was wir tun können, um dieses Leid zu mildern.» Sie dankt dem Regierungsrat, dass er sich dazu entschieden hat, der Glückskette 100’000 Franken zu spenden, damit Hilfe so nahe wie möglich an die leidenden Menschen gebracht werden könne. «Ich bin dankbar dafür, dass die Regierung auf konkrete humanitäre Hilfe setzt und den Bund bei der Aufnahme von Flüchtenden unterstützt.»

Wie Brigitte Kaufmann weiter sagt, wurde im Ratsbüro entschieden, während der Dauer der heutigen Sitzung ein Licht brennen zu lassen. «Das Licht soll uns heute, wo dieser Krieg erst eine Woche alt ist, daran erinnern und in unserer Überzeugung stärken, dass es Gerechtigkeit geben muss, gegenüber all dem Leid, das jetzt verursacht wird.»

Bevor es zur Tagesordnung übergeht, erhebt sich der Grosse Rat für eine Minute des Schweigens und Gedenkens.

09:37 Uhr

«Seit letzter Woche haben wir aber auch die furchtbare Gewissheit, wie verletzlich, wie zerbrechlich das alles ist», fährt die sichtlich berührte Grossratspräsidentin fort. Der Überfall auf die Ukraine, der reale Krieg, der jetzt in diesem Land herrsche, bedeute der Tod vieler Menschen, die gewaltige Zerstörung des Landes und es sei auch der Versuch der Vernichtung der «Idee Demokratie». «Dieser Angriffskrieg ist aufs schärfste zu verurteilen.»

09:36 Uhr

«Können wir diese Parlamentssitzung beginnen, ohne auf die Ereignisse in der Ukraine einzugehen», sagt Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann zur Eröffnung der Sitzung des Kantonsparlaments. «Wir alle sind von diesem Krieg, der in unmittelbarer Nähe von uns stattfindet, betroffen, berührt. Gerade auch junge Menschen sind zutiefst verunsichert. Ich denke auch an die zahlreichen Menschen in unserem Land, die freundschaftlich oder verwandtschaftlich mit der Ukraine oder Russland verbunden sind und in grosser Sorge sind.»

Wo auch immer man politisch stehe, irgendwo habe jedes von uns die Gewissheit verwurzelt, dass Demokratie etwas Starkes sei. Wir wissen um die geballte Kraft, die demokratische Institutionen und Instrumente in sich haben und wie sich damit eine Gesellschaft selbst formen und weiterentwickeln kann. Viele Menschen auf der ganzen Welt sind unterwegs, ihre demokratischen Institutionen zu verbessern, zu stärken. So auch in der Ukraine.»

09:35 Uhr

Grossratspräsidentin Brigitte Kaufmann eröffnet die Sitzung. Es sind 116 der 130 Ratsmitglieder anwesend. Das Kantonsparlament ist damit beschlussfähig. Der Regierungsrat ist vollständig anwesend.

09:22 Uhr

Willkommen zum Live-Ticker aus der 33. Sitzung der laufenden Legislatur des Thurgauer Grossen Rates. Die halbtägige Sitzung dauert von 9.30 Uhr bis voraussichtlich etwa 11.30 Uhr. Die Traktandenliste umfasst acht Geschäfte. An erster bis dritter Stelle stehen die Ersatzwahl einer Stimmenzählerin oder eines Stimmenzählers und eines Mitglieds der Gesetzgebungs- und Redaktionskommission sowie die Wahl von ausserordentlichen Berufsrichterinnen und -richtern am Bezirksgericht Arbon. Danach folgen drei Motionen, eine Leistungsmotion und die Beantwortung einer Interpellation: