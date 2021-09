Grosser Rat Die Fragestunde für die Thurgauer Parlamentarier erhält im Grossen Rat Zustimmung – doch nicht alle finden sie nötig Die Thurgauer Kantonsparlamentarier sollen aktuelle Fragen an die Regierung einreichen können und diese an der nächsten Sitzung mündlich beantwortet bekommen. Das neue Instrument für den Politbetrieb erfährt aber auch Ablehnung. Der Entscheid ist noch ausstehend.

Der Thurgauer Grosse Rat am Mittwoch in der Rüegerholzhalle Frauenfeld.

Bild: Tobias Garcia

Vieles steht in der heutigen Zeit auf dem Prüfstand. Auch die Akzeptanz für die Parlamente sinke, sagte Kantonsrat Dominik Diezi (Mitte, Arbon). Und er zitierte den einstigen deutschen Bundeskanzler Willy Brandt. «Wir wollen mehr Demokratie wagen.» Für Diezi hat die am Mittwoch beantragte Änderung der Geschäftsordnung des Grossen Rates sogar auch eine staatspolitische Dimension.

Die Thurgauer Kantonsräte sollen ein neues Instrument in die Hand bekommen: die Fragestunde. Alle zwei Monate müssten die Regierungsräte spätestens eine Woche zuvor eingereichte Fragen aus dem Grossen Rat mündlich beantworten. Für Aline Indergand (SVP, Altnau) würde eine solche Fragestunde eine Lücke füllen, da dem Parlament bisher ein solch einfaches Instrument fehle, mit dem rasch eine Antwort zu erhalten ist, ohne Wochen oder gar Monate drauf warten zu müssen. Der Vorschlag zu dieser Neuerung gründet auf einer Motion, die Indergand – nebst den Parteikollegen Hermann Lei und Petra Kuhn – mitverfasste.



«Fördert Schnellschüsse und wertet bestehende Instrumente ab»

Dem Grossen Rat fehlte am Mittwoch die Zeit für eine Beschlussfassung. Nach dem klaren Entscheid, aufs Geschäft einzutreten, unterbrach Ratspräsidentin Brigitte Kaumann die Sitzung. Das Geschäft wird in zwei Wochen weiter beraten. Widerstand kündeten die FDP und die GLP an.

Cornelia Hasler (FDP, Aadorf) erklärte, weshalb ihre Partei gegen die Einführung einer Fragestunde ist: Man könne im Thurgau Fragen unkompliziert an die Regierung oder die Amtsstellen stellen. Eine solche Fragestunde fördere hingegen Schnellschüsse und werte die bestehenden parlamentarischen Instrumente ab, die eine sorgfältige Aufbereitung verlangten.

Auch die Grünliberalen winken ab. Das ursprüngliche Ziel, auf unbürokratische Art und Weise eine rasche, kurze und zufriedenstellende Antwort zu erhalten, werde mit dieser Fragestunde kaum erreicht. Sprecher Robert Meyer (GLP, Eschlikon) sagte, nur knapp die Hälfte der Parlamente in den Kantonen würden diese Möglichkeit kennen. Die Umsetzung sei sehr unterschiedlich und vielerorts nicht zufriedenstellend.

Später nachlesen soll möglich sein

Zu was eine Fragestunde führen kann, erläuterte Christian Mader (EDU, Frauenfeld) aus eigener Erfahrung aus dem Stadtparlament Frauenfeld. «Die Hälfte der Fragen dreht sich um abgeschlossene Geschäfte, über die bereits abgestimmt worden ist.» Eine solche Fragestunde wolle die EDU im Kantonsrat nicht.

«Der Fokus der Fragen muss auf Aktualität liegen», sagt Cornelia Hauser (Grüne, Weinfelden). Fragen und Antworten sollten später nachgelesen werden können, erwähnte Jacob Auer (SP, Arbon). Grundsätzlich positiv zur Fragestunde äusserten sich SVP, Grüne, SP, EDU und die Mitte-EVP. «Wir wollen und sollen mehr Demokratie wagen», sagte Dominik Diezi.