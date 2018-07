Grosser Bahnhof für Graziella in Frauenfeld

Seit dem 1. April 1971 besteht die Müller Gleisbau AG in Frauenfeld. Hervorgegangen war das Unternehmen aus einer seit der Nachkriegszeit bestehenden Firma, und wird heute als Familienunternehmen in der dritten Generation durch die Brüder Stefan und Florian Müller sowie Markus Engel geführt. Im Bau und Unterhalt von Bahngeleisen sowie in der Sicherheit bei Bahnbaustellen gehört die Müller Gleisbau AG zu den führenden Unternehmen in der Schweiz. Eng ist dabei die Zusammenarbeit mit der Schwesterfirma Müller Technologie AG, die Maschinen für den Gleisbau entwickelt, produziert und wartet, wie den diese Woche vorgestellten Böschungsmäher für Schiene und Strasse. Im Herbst 2016 entwickelte die Müller Gleisbau AG auch ein neues Rettungsfahrzeug für die Rhätische Bahn, welches ebenfalls auf der Schiene und auf der Strasse einsatzfähig ist. Die Produktion und der Verkauf fünf weiterer solcher Rettungsfahrzeuge folgten. Über 20 Spezialisten arbeiten für die Müller Technologie AG, während die Müller Gleisbau AG während der Bausaison über 350 Mitarbeiter aus acht Nationen beschäftigt, die in verschiedenen Aufgabengebieten tätig sind. (dar)