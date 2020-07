Grenzen ja, aber kinderfreundliche: Ein Gachnanger Vater will mit einer Petition die umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde retten Jonathan Hedinger wehrt sich mit einer Petition gegen den vom Kanton veranlassten Abbruch der beiden umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang.

Eine der beiden umstrittenen Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang in Rosenhuben. Bild: Rahel Haag (19. Dezember 2019)

«Rettet den Kindergarten im Wald!» Dies fordert Jonathan Hedinger in seiner Petition. Der 38-Jährige ist Vater von drei Kindern und lebt in Gachnang. Dort ist im vergangenen Jahr ein Streit um die beiden Unterstände der Primarschulgemeinde in einem Waldstück in Rosenhuben entbrannt. Sie werden seit 16 Jahren für die sogenannten Waldtage genutzt. Über die Woche verteilt verbringen rund 100 Kindergärtler je einen Vormittag im Wald.

Im Spätsommer 2019 hatte eine Privatperson beim Kanton eine Meldung eingereicht und verlangt, dass die Bauten abgerissen werden. Nach einer Begehung veranlasste der Kanton den Abriss der beiden Hütten bis September 2020. Ein Grund: Die Bauten seien derart umfangreich, dass eine Baubewilligung erforderlich wäre. Eine solche liegt aber nicht vor. Der Regierungsrat schlug Anfang März in seiner Antwort auf die Einfache Anfrage des CVP-Kantonsrats Peter Bühler zum Thema in dieselbe Kerbe.

Hütten aus Holz und teilweise Plastik unterstehen der Bewilligungspflicht In seiner Antwort auf die Einfache Anfrage von CVP-Kantonsrat Peter Bühler «Waldunterstände für schulische Zwecke – verbieten oder fördern?» hält der Regierungsrat unter anderem fest, dass schulisches Wirken im Wald als unterstützungswürdig und pädagogisch wichtig angesehen werde. «Den meisten Kindergärten und Schulen genügen dafür Einrichtungen, die unterhalb der Schwelle der Bewilligungspflicht liegen», heisst es weiter. Hütten aus Holz und teilweise Plastik wie jene in Gachnang gehörten nicht dazu und würden der Bewilligungspflicht unterstehen. «Ansonsten wäre der Wald innert Kürze nach Belieben möbliert.» (rha)

Kinder sind voll bei der Sache, selbst bei Regen

Doch Hedinger will sich nicht so leicht geschlagen geben. Seine Petition hat er Anfang Juni bei der Regierungskanzlei eingereicht. «Ich muss es wenigstens versuchen», habe er sich gesagt, als er sie im Februar lanciert habe. Insgesamt sind 1277 Unterschriften zusammengekommen. Hedinger befürchtet, dass die Waldmorgen nicht mehr stattfinden, sollten die Unterstände abgebrochen werden müssen. Er war selbst zweimal als Begleitperson bei einem Waldmorgen dabei.

«Es ist schön, zu sehen, welch Freude die Kinder haben.»

Jonathan Hedinger, Petitionär. Bild: PD

Sie seien voll bei der Sache, selbst bei Regen. Würde der Vorschlag des Kantons – eine Holzkiste für Material sowie eine demontierbare Blache als Regenschutz – also doch genügen? Hedinger sagt:

«Nein, wenn man mit den Kindern regelmässig in den Wald will, braucht es einen trockenen und geschützten Rückzugsort.»

Zudem sei es in seinen Augen nicht zumutbar, dass eine Kindergartenlehrperson allein eine Blache spanne.

Auch das Argument des Regierungsrats, dass der Wald nicht nach Belieben möbliert werden soll und deshalb eine Bewilligungspflicht bestehe, will Hedinger nicht gelten lassen. Er sagt:

«Es muss Grenzen geben, aber ich würde mir wünschen, dass das Gesetz kinderfreundlich ausgelegt wird.»

Er ist überzeugt, dass die beiden Hütten mit etwas gutem Willen durchaus bewilligungsfähig wären.

Falls alle Stricke reissen, will er das Gesetz ändern

Der Regierungsrat ist nicht verpflichtet, auf eine Petition zu antworten. Doch Hedinger gibt sich zuversichtlich. «Ich habe bereits die Bestätigung erhalten, dass die Petition an das Amt für Bau und Umwelt weitergeleitet wurde.» Er rechnet damit, während oder nach den Sommerferien eine Rückmeldung zu erhalten. Allerdings gehe er davon aus, dass diese ähnlich ausfallen wird wie jene zur Einfachen Anfrage von Bühler.

«Dann werde ich versuchen, mithilfe verschiedener Kantonsräte eine Gesetzesänderung zu erwirken.»