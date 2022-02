Kultur «Gott spielen, wenn andere arbeiten»: Schriftsteller Peter Stamm liebt seinen Job nach wie vor Zum Start einer Literaturreihe erzählt Peter Stamm im Frauenfelder Theater Gleis 5, wie er zum Schreiben gekommen ist.

Autor Peter Stamm im Gespräch mit Judith Zwick.

Angefangen habe es dort, wo Anton Tschechow gestorben sei, erzählt Peter Stamm am Freitagabend im Frauenfelder Theater Gleis 5: In Badenweiler in Baden-Württemberg, einem alten Heilbad, das den unbekannten Thurgauer Schriftsteller 1997 einlud, aus seinem noch nicht publizierten Roman zu lesen.

«Agnes» markiert den Beginn einer Laufbahn, die in Tat und Wahrheit fünfzehn Jahre früher begonnen hat. Über viele Zwischenstationen, über eine kaufmännische Ausbildung, Studium, journalistisches Arbeiten, über gescheiterte und abgelehnte literarische Projekte hat Peter Stamm zu einem Ziel gefunden, das zugleich ein Anfang ist. Denn auf «Agnes» folgen sieben weitere Romane, fünf Bände mit Erzählungen und fünf Theaterstücke. Und noch immer liebt der heute 59-Jährige es, «Gott zu spielen, während andere arbeiten». So formuliert er es an diesem Freitagabend im Gespräch mit Judith Zwick. Es eröffnet eine kleine literarische Themenreihe, die am 20.März ihre Fortsetzung finden wird mit einem Gespräch der Literaturkritiker Nicola Steiner und Philipp Tingler über Gesellschaftsromane.

Schon vor diesem Abend im Theater hat Judith Zwick Peter Stamm getroffen für einen schönen Podcast übers Anfangen, der sich auf der Homepage des Theaters Gleis 5 findet: In Winterthur, an der Töss, deren Geräusche seinen letzten Roman eröffnen, «Das Archiv der Gefühle». Und der, wie so oft, von einem jener «Lebensflüchtlinge» handelt, denen Peter Stamms Zuneigung in besonderem Mass gilt. Wie immer hat er den Anfang, diese Geräuschkulisse, im Kopf gehabt. Er brauche einen Ort, brauche die Figuren, ihr Alter, ihr Geschlecht – und eine Frage, die das Ganze in Bewegung setze, erzählt er.

Unterschiedliche Wahrnehmungen

Vieles bleibt offen, auch für den Schöpfer selbst, «ich weiss nicht mehr als meine Leser». Dieses Offenhalten, das Uneindeutige, Geheimnisvolle, kunstvoll Verknappte, kann diese Leserinnen und Leser noch lange beschäftigen – und führt dazu, dass Peter Stamms Bücher auf – auch für ihn – verblüffend unterschiedliche Weise gelesen werden. «In den Köpfen der Menschen sollen eigene Bilder entstehen», sagt Peter Stamm, und zieht eine Parallele zur Malerei: «Bilder zeigen auch immer mehr, als was darauf zu sehen ist.»

Und dann beginnt es von vorn: Gerade hat Peter Stamm seinen neunten Roman beim Verlag abgeliefert, der im Frühjahr kommenden Jahres erscheinen soll. Jetzt ist alles offen, und er steckt in einer seltsamen, aber auch sehr schönen Zwischenzeit. Bis er sich aufmacht zu seinem nächsten «literarischen Blind Date».