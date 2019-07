Glückwünsche von Bundesrat Guy Parmelin: Thurgauer Schreinerin nimmt an den World-Skills teil Ende August finden in Russland die Berufsweltmeisterschaften World-Skills statt. Der Schweizer Delegation gehört auch die Schreinerin Samanta Kämpf aus Dettighofen an.

Die Schreinerin Samanta Kämpf aus Dettighofen tritt an den Berufsweltmeisterschaften World-Skills in Russland an. (Bild: Andrea Stalder)

Bundesrat Guy Parmelin. (Bild: Reto Martin)

(red/sko) Während eines Anlasses zur Vorbereitung auf die bevorstehenden Berufsweltmeisterschaften World-Skills im russischen Kasan vom 22. bis 27. August hat Bundesrat Guy Parmelin der Schweizer Nationalmannschaft in Neuenburg einen Besuch abgestattet. Unter den 42 Mitgliedern der Schweizer Delegation befindet sich mit der Dettighofer Schreinerin Samanta Kämpf auch eine Thurgauerin. Sie arbeitet bei der Homburger Herzog Küchen AG.

«Die Schweiz darf stolz auf dieses Team sein. Es besteht aus hoch talentierten, leidenschaftlichen und motivierten jungen Berufsleuten, die durch ihren ausserordentlichen Einsatz ausgezeichnete Botschafter für die Berufslehre und den Werkplatz Schweiz sind»

sagte Parmelin als Vorsteher des Eidgenössisches Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung.

Ein Thurgauer Experte der Hugentobler AG

Nebst der Delegation, der er einen grossen Dank aussprach, seien es die Berufsverbände, die Arbeitgeber und das persönliche Umfeld aller Teammitglieder, die zum Erfolg der Schweiz beitragen würden. Die Delegation fliegt am 16. August ab in Richtung Kazan. Als Experte mit an Bord des Flugzeugs wird auch Tobias Hugentobler aus Rickenbach sein, der bei der Hugentobler AG in Braunau arbeitet.

Zuletzt Edelmetall an Berufsweltmeisterschaften gab es für den Thurgau im Oktober 2017, als Möbelschreiner Sven Bürki aus Lanzenneunforn in Abu Dhabi eine von drei Goldmedaillen für die Schweiz holte.